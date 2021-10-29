حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة في الشرقية استعدادا لفصل الشتاء

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال فصل الشتاء، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإنارة العامة، بالإشراف ومتابعة أعمال إلغاء النزلات وشد السلك المعزول وتشغيلها بالتايمر بمنطقة 3 بحر البقر، و 5 بحر البقر وتشغيلهم أوتوماتيكياً بالخلايا الشمسية ، و سيتم إستكمال إلغاء كافة النزلات الكهربائية وشد سلك معزول وتشغيله بالتايمر في كافة المناطق حفاظاً على أرواح المواطنين، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل قسم الإنارة العامة بالمركز .

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة للوقوف على مدى إلتزام أصحاب قاعات الأفراح والمناسبات، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تم تغريم عدد من أصحاب القاعات المخالفين الغرامه المالية المقررة ،كما تم رفع 22 قطعة إشغال ، وإزالة 3 كافتريات مخالفة بمنطقة الرملية، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة صان الحجر ، برفع كفاءة الإنارة العامة وإلغاء النزلات، وتركيب كشافات ليد و لوحات تحكم بنطاق المدينة حفاظاً على أرواح المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، وقسمى الإشغالات والإزالات بمجلس المدينة وشرطه المرافق ، بشن حملة لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، و قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق، بشن حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض، وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره ومنطقة المنتزة وشارع فاروق، لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين الحي ، كما قام قسم الإنارة باستكمال أعمال الصيانة المطلوبة بالأعمدة وإلغاء النزلات وتركيب الكشافات وتركيب فروع لمبات الليد بشارع الجلاء.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، برفع كفاءة معدات شفط مياه الأمطار إستعدادا لموسم الشتاء ، كما شنت الأجهزة التنفيذية بالمدينة حملات موسعة لرفع الأشغالات وأسفرت عن رفع ٥٠ حالة إشغال من أمام المحال التجارية والصناعية والطرق العامة ، كما تم التحفظ على عدد من التكاتك المخالفه نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها بالطريق العام، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بحملة لرفع الإشغالات وتم رفع ٣٨ حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات، و باعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية ،لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.