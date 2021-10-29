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«ألسن عين شمس» تكرم فرق ميكنة الكنترولات

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«ألسن عين شمس» تكرم فرق ميكنة الكنترولات «ألسن عين شمس» تكرم فرق ميكنة الكنترولات

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نظمت كلية الألسن، بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم الفريق المشارك في أعمال ميكنة الكلية بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتحت د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، فعاليات الاحتفالية، بحضور د. نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، مؤكدة أن أعمال ميكنة كنترولات الكلية جاءت بالتماشي مع الخطة الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا العالمية.

ثمنت ، عميد كلية الألسن، الجهود المبذولة من فريقى العمل بكليتي الألسن والحاسبات والمعلومات في أعمال ميكنة الكنترولات في وقت قياسي، لافته إلى أن العمل مع كلية الحاسبات والمعلومات استمر قرابة ٦ شهور من العمل المستمر المتفاني.

كما أشادت، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون بين شباب كلية الألسن وإدارتها الحكيمة لتخطى كافة العقبات واجتيازها في وقت قياسي؛ بالاصرار والجهود ليلًا نهارًا للوصول إلى نتيجة تطبيق ميكنة أعمال كنترولات الكلية المطلوب قبل التخرج .

وأشارت إلى ان الضغط الذي واجهة اعضاء فريق التحول الإلكترونى في كلية الالسن كان كبير ولم يتم تخطية سوى بالتفانى في العمل والتعاون المثمر للنجاح.

وفي الختام قامت العميدتين بتكريم فريقى عمل الكليتين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليتين المشاركين في أعمال الميكنة.

المصرى اليوم

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