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تحريز طن عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في الإسكندرية (صور)

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تحريز طن عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في الإسكندرية (صور) تحريز طن عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في الإسكندرية (صور)

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شنت إدارة شرق التموينية بالإسكندرية، برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث ، حملات بنطاق الادارة، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال "زكريا"، أن الحملة تأتى في إطار تشديد الرقابة التموينية على مصانع الصناعات الغذائية ومنها مصانع العصائر حماية لصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لانتاج العصائر بأنواعها مانجو و فراولة وجوافة غير مرخص بدائرة قسم رمل تاني، وتم التحفظ ومصادرة ما يقرب من طن عصائر منتجات نهائية غير مدون عليها أي بيانات سواء تواريخ إنتاج أو تواريخ صلاحية و مجهولة المصدر والبعض منها مدون عليه تاريخ انتاج لاحق مما يعد ذلك تضليل للمستهلك وغش تجاري.

التحفظ على عصائر مجهولة المصدر فى الاسكندرية (صور)
التحفظ على عصائر مجهولة المصدر فى الاسكندرية (صور)
التحفظ على عصائر مجهولة المصدر فى الاسكندرية (صور)
التحفظ على عصائر مجهولة المصدر فى الاسكندرية (صور)
التحفظ على عصائر مجهولة المصدر فى الاسكندرية (صور)
التحفظ على عصائر مجهولة المصدر فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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