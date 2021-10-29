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"التويجري": طفرة اقتصادية تعيشها أسواق الإبل بالمملكة بدعم من القيادة

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فيما يواصل مهرجان حفر الباطن فعالياته كإحدى أكبر الفعاليات بمنطقة الخليج

واصل مهرجان مزاد حفر الباطن، فعالياته في اليوم الثاني عقب تدشينه من رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل الأمير عبدالرحمن بن خالد، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد.

ويعد المهرجان أكبر وأهم المهرجانات المقامة في منطقة الخليج ويضم أسواقاً عدة لبيع الإبل شيدت لها ميادين للعروض وطرق تم تعبيدها ورشها بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة، إضافة إلى مناشط تسويقية وتراثية وثقافية تقام على مدار اليوم.

من جهته، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل أحمد بن عبدالله التويجري، أن الحراك الاقتصادي في أسواق الإبل، ما هو إلا نتيجة لدعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث الذي هو في الحقيقة من مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي جاءت داعمةً لكل ما من شأنه ازدهار هذا الموروث الأصيل، وجعله موردًا اقتصاديًا جاذبًا لرجال الأعمال.

وأضاف: "من أجل ذلك سعى نادي الإبل لتنويع مصادر الدخل من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية التي تُعنى بالبحث عن هذه المصادر، ودراستها ومن ثم تكوين الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذها".

وقال: "ما ترونه من إقامة مزادات للإبل يأتي في هذا السياق، حيث تشير الأرقام إلى نجاح كبير لهذه المزادات المبرمجة مسبقًا، مما أعطاها قوة وحضورًا مميزًا".

وأكد "التويجري"، مجددًا، أن سوق الإبل، وخاصة المنقيات، يعيش فترة ازدهار نتيجة دعم القيادة، وحرصها على بقاء سلالات الإبل المتميزة، التي عُرفت بها الجزيرة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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