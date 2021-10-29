صافرة "الهويش" تظبط كلاسيكو الأهلي والهلال

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وأسندت قمة مباريات الجولة كلاسيكو الأهلي والهلال للحكم الدولي السعودي محمد الهويش، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان كمساعد أول، وفيصل القحطاني كمساعد ثانٍ، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، بمساعدة من عبدالعزيز البريه.

في حين سيدير رائد الزهراني مواجهة الرائد وضيفه الباطن، بمساعدة من بدر الشمراني وعادل شراحيلي، على أن تكون غرفة الفيديو بقيادة عبدالله الحربي، وبمساعدة من محمد العرمطي.