أخبار عاجلة

إزالة 11 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 40 فدان جنوب الأقصر -
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة -
الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر -
بايدن: لدينا أدوات للرد على رفض أوبك+ زيادة الإنتاج -
أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا -
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج -
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص -
سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري -
عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أهم الوجهات السياحية.. "سفاري الرياض" تجربة مختلفة وسط 70 فصيلة من حيوانات العالم

Print
أهم الوجهات السياحية.. "سفاري الرياض" تجربة مختلفة وسط 70 فصيلة من حيوانات العالم أهم الوجهات السياحية.. "سفاري الرياض" تجربة مختلفة وسط 70 فصيلة من حيوانات العالم
تشهد إقبالاً كبيراً من عشاق المغامرات

أهم الوجهات السياحية..

يضم موسم الرياض 2021 العديد من الفعاليات الجاذبة والنوعية لتعزيز السياحة الصحراوية، من خلال استثمار جميع المواقع والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إبراز الطبيعة الصحراوية.

وتعد "سفاري الرياض" إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وتشهد إقبالاً كبيراً من عشاق المغامرات، لخوض تجربة مميزة وممتعة في رحلة مع الحيوانات في بيئتها الطبيعية عبر سيارات صممت خصيصا وَفْق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة في قارات العالم داخل بيئتها الطبيعية التي جُلبت لتكون ضمن المواقع الجاذبة والمهمة.

وتضم فعالية سفاري أكثر من 700 حيوان مختلف ونادر، وأكثر من 250 طيراً نادراً، إلى جانب توافر العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات المختلفة والمتنوعة، بجلسات داخلية وخارجية تمنح الزائر تجربة عيش أجواء السفاري، ويمكن لزائر سفاري الرياض الاستمتاع بمشاهدة عروض استعراضية من قلب القارة الإفريقية على مسرح منطقة السفاري.

وتوفر منطقة "رياض سفاري" بحيرة تحتوي على ألعاب ونشاطات مائية تناسب جميع الشرائح والأعمار، مثل: الدراجة المائية، وقوارب التجديف العائلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مفاوضات حل الأزمة السودانية تصل إلى طريق شبه مسدود

مفاوضات حل الأزمة السودانية تصل إلى طريق شبه مسدود

أخضر البلياردو والسنوكر يحصد ثلاث ميداليات في البطولة العربية

أخضر البلياردو والسنوكر يحصد ثلاث ميداليات في البطولة العربية

"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج

"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص