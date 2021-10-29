أخبار عاجلة

إزالة 11 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 40 فدان جنوب الأقصر -
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة -
الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر -
بايدن: لدينا أدوات للرد على رفض أوبك+ زيادة الإنتاج -
أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا -
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج -
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص -
سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري -
عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسمياً.. تدشين أول جمعية سعودية للدراجات النارية برئاسة "الشريف"

Print
رسمياً.. تدشين أول جمعية سعودية للدراجات النارية برئاسة "الشريف" رسمياً.. تدشين أول جمعية سعودية للدراجات النارية برئاسة "الشريف"
موافقة من وزير الموارد البشرية على تسجيلها.. "مجلس وتحفيز ودافع"

رسمياً.. تدشين أول جمعية سعودية للدراجات النارية برئاسة

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية الدراجين النارية في الرياض، وتسجيلها رسمياً جمعية أهلية.

وتم تدشين أول جمعية سعودية مختصة بالدراجات النارية، برئاسة رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن محمد خواجي الشريف، ومديرها التنفيذي فاطمة القحطاني، وبحضور أمين عام مجلس أمناء الجمعيات عبدالعزيز الزكري، وأحمد بن بندر السديري.

يُذكر أن تأسيس الجمعية يعد محفزاً ودافعاً لتقديم كل ما يُمكن لتطوير الدراجات النارية على أعلى مستوى لتتماشى مع رؤية 2030؛ حيث تهدف الجمعية تقديم برامج ومبادرات متنوعة تعود بالنفع على جميع محبي هذه الرياضة وتحقيق نقلة نوعية كبرى بالتعاون مع الشركاء في الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أهداف الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

مصادر لـ«المصري اليوم» وزير الرياضة تعهد لمرتضي منصور بتنفيذ حكم عودته لنادي الزمالك

مصادر لـ«المصري اليوم» وزير الرياضة تعهد لمرتضي منصور بتنفيذ حكم عودته لنادي الزمالك

ماراثون لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة الصباحية في المنيا

ماراثون لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة الصباحية في المنيا