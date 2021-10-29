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إزالة 11 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 40 فدان جنوب الأقصر
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:44 مساءً
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:44 مساءً
الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:44 مساءً
بايدن: لدينا أدوات للرد على رفض أوبك+ زيادة الإنتاج
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:44 مساءً
أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:37 مساءً
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:37 مساءً
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:36 مساءً
سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:30 مساءً
عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:30 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الأمن الفدرالي: عملية القبض على جماعة يمينية متطرفة في مدينة روسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:14 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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