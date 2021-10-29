رفع 60 طن نفايات من شوارع الفشن وتوريدها لمصنع تدوير القمامة ببني سويف

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قال حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن إنه تم رفع النفايات من شوارع الفشن وتوريد 60 طن من النفايات لمصنع إعادة تدوير القمامة بسمسطا، بالإضافة إلى تمهيد وتوسعة الطرق والشوارع الترابية ببعض القرى التابعة، كما تم تهذيب الأشجار بشارع سعد زغلول فضلاً عن تجميل مدخل قرية بنى صالح بالمشاركة المجتمعية.

وأضاف أن الوحدة المحلية لقرية شنرا قامت بإصلاح عطل بخط مياه الشرب الرئيسي بالقرية شنرا وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على رفع إشغالات طريق نجع أبوشراقي وعزبة سالم العبد.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رؤساء المدن والمراكز والقرى بتكثيف المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمدن والقرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.