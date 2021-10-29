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الكشف وتوفير العلاج لـ 1400 مواطناُ بقرية على زيدان في لـ «صحة ببني سويف»

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الكشف وتوفير العلاج لـ 1400 مواطناُ بقرية على زيدان في لـ «صحة ببني سويف» الكشف وتوفير العلاج لـ 1400 مواطناُ بقرية على زيدان في لـ «صحة ببني سويف»

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة«

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقريرأعده وكيل وزارة الصحة د.محمد يوسف، بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية على زيدان مركز ناصر والتي تكونت من 9 عيادات في 9 تخصصات «الباطنة، الأطفال ،العظام، الأسنان ،الرمد، الجراحة، النساء،الجلدية، تنظيم الأسرة»، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1408 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 115معمل طفيليات 34،حالات الأشعة 12،استصدار 11قرار نفقة دولة،تحويل عدد 5حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج،موجات فوق صوتية 33 حالة.

شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية،الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطنًا.

من جانبه أشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

المصرى اليوم

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