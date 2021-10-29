«زراعة المنيا» تعلن طرح 400 ألف طن بطاطس بالسوق المحلي الأسبوع المقبل

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أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بدء تقليع محصول البطاطس الاسبوع المقبل، وضخ 400 ألف طن من محصول البطاطس بالسوق المحلي بمحافظات مصر، مما سيساهم في خفض الأسعار إلى اقل من 5 جنيهات للكيلوجرام من البطاطس .

وأضاف «رضوان» سيقوم المزارعين بتقليع محصول العروة الثانية والمعروفة بالعروة الشتوية، حيث تتراوح إنتاجية الفدان ما بين 8 – 12 طن. وتتميز المحافظة بزيادة وجودة الإنتاجية .

وقال المهندس محمد خلف، مدير عام الشؤون الزراعية بالمحافظة، تتجاوز المساحة المنزرعة، من محصول البطاطس بالمحافظة 30 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية ما بين 8-12 طن للفدان، حيث يتم طرح كميات تتجاوز 400 ألف طن بطاطس للسوق المحلي خلال الاسبوع الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل .

وأضاف «خلف» محصول البطاطس من المحاصيل الدائم زراعتها خلال الفصلين الشتاء والصيف، سيتم حصاد «تقليع» المحصول الشتوي خلال الاسبوع المقبل، لمساحة 30 ألف فدان. حيث تتميز الإنتاجية. مطالبا المزارعين بعد التبكير في التقليع والحصاد قبل اكتمال الثمرة، وزيادة حجمها .

من جانبه قال الحاج حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، ستنخفض أسعار البطاطس والخضروات خلال الفترة المقبل إلى اقل من السعر الحالي 50 %، بسبب جني الطماطم، وتقليع البطاطس، وحصاد الخضروات. مؤكدا ان الأسعار ستكون في متناول جميع المواطنين .