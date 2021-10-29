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وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان الدولي

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وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان الدولي وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان الدولي

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تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطار أسوان الدولى، في إطار استمرار الجولات التفقدية للمطارات المصرية الدولية والإقليمية، للإطمئنان على سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات ومتابعة تطبيق الاجراءات الإحترازية والصحية التي تتخذها المطارات ضمن خطة المصرية لمواجهة المستجد، ورافقه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكان في استقبالهما الطيار باسم مصطفي مدير مطار أسوان الدولي .

إطمأن الوزير على انتظام حركة التشغيل استعداداً لما سيشهده المطار من كثافة تشغيلية خلال الفترة القادمة تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية وتعد أهم المزارات الأثرية والسياحية للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجولة، تفقد صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك وكذا منطقة سيور الحقائب والبوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الإنتظار وأعمال التشجير الجديدة وتزيين محيط المطار الخارجى وتابع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.

كما هنأ وزير الطيار جميع العاملين على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار لمدة عام من قبل سلطة الطيران المدني بجانب مطاري الاقصر وبرج العرب الدوليين وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.

وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان الدولى للتأكد من جاهزية المطارات المصرية
وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان الدولى للتأكد من جاهزية المطارات المصرية
وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان الدولى للتأكد من جاهزية المطارات المصرية

المصرى اليوم

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