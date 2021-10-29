إزالة 126 حالة إشغال في بني سويف

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قال المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة ١٢٦ حالة إشغال متنوع تضمنت ٥٤ من الباعة الجائلين و٤٢ إشغال طريق ثابت و19 تعديا على الأرصفة و11 بروز محلات، علاوة على التحفظ على ٢٨ شيشة بعدد من المقاهي والكافيهات لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة.

كما تابع الجويلي أعمال الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بالتنسيق مع الجهات المعنية في رفع إحداثيات قطعة ارض بعزبة خلوصيا التابعة لقرية دموشيا تمهيداً لنهو إجراءات تخصيصها لإنشاء محطة للصرف الصحي لخدمة القرية والقرى المجاورة وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف أنه في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون حفاظاً على الرقعة الزراعية، تمكنت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية من إيقاف لحالة شروع في تعد بحفر أساس لبناء مخالف على قطعة أرض زراعية بزمام القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وفي قطاع النظافة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بالدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من مكنسيات ولوادر وجليدرات وسيارات نصف نقل للقضاء على تراكمات القمامة وإزالة الأتربة بشارع عبد السلام عارف وميدان الزراعيين وميدان حارث وشارع حاتم رشدي وسيد عبد اللطيف وصلاح سالم وبعض أحياء المدينة وساحاتها ومداخلها، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى مع التخلص الآمن من تلك النفايات بتوريدها لمصنع إعادة تدوير القمامة، علاوة على أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار والمساحات الخضراء وري نباتات الزينة بمناطق متفرقة من المدينة.

في حين قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بصيانة الكهرباء بمحولات الإنارة العامة بقرية منقريش وأبو سليم بطاقم صيانة الوحدة المحلية بشريف باشا، كما قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بصيانة أعطال الكهرباء بواقع 30 عامود وذلك لرفع كفاءة الإنارة العامة بقرى المركز.