«حقوق إنسان النواب»: الدولة غيرت مفهومها للسجون وجعلتها مراكز تأهيل

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أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الواقع يؤكد أن مصر عازمة على بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن.

‎وقال «رضوان»، في بيان له، عقب مشاركته في الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية أمس بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذى تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه في عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه، وتابع: «ليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى».

وأكد النائب إن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر بأن يصبح «مواطنا يُعاد تأهيله» بدلًا من أن يقال عنه «سجين» هو تغيير في مفهوم السجون وتفكير جديد يؤكد جدية الدولة في سعيها لنباء جمهورية جديدة.

وأوضح أن هذا التفكير الجديد تعقبه عدة مهام أهمها أن تتحول «السجون» إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما يجرى بالفعل حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن ما شاهدوه هذه الزيارة، يؤكد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فمراكز التأهيل التي باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.