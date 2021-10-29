بعد إقبال المواطنين عليها .. الملابس المستعملة تغزو الأحياء الشعبية والراقية

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في السنوات الماضية، حظيت «وكالة البلح» بالنصيب الأكبر في بيع الملابس المستعملة، حيث كان يتوافد عليها أهالى القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات هربا من ارتفاع أسعار الملابس في المحال، إلا أنه في السنوات الأخيرة انتشرت محال الملابس المستعملة في جميع الأحياء الشعبية ووسط البلد بعد إقبال المواطنين عليها.

في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تكدس عدد من السيدات على سلة كبيرة خارج المحل تضم العشرات من ملابس الأطفال ما بين «تيشيرت، بنطلون، شورت، بلوزة»، تبدأ أسعارها من عشرين جنيه، وتنتهى بـ 50 جنيها، يقف شاب لم يتجاوز العشرين من عمره يراقب الزبائن، يحثهم على التعامل برفق مع البضاعة، لتنتقده زبونه قائلة: «هنقطع إيه، دول مغسولين 100 مرة».

اعتادت «دعاء محمد» ربة منزل، شراء ملابس العيد لأبنائها من باعة الأرصفة، لانخفاض سعرها عن أسعار الملابس المعروضة في المحال، إلا أن ارتفاع الأسعار واقتراب موسم الدراسة أجبر «دعاء» على شراء الملابس المستعملة، فهى ترى أن شراء بلوزة مستعملة أفضل من لا شىء- على حد قولها- وتقول: «كنت أذهب إلى شارع 26 يوليو لشراء ملابس العيد لأبنائى من باعة الأرصفة، إلا أننى فوجئت بارتفاع كبير في أسعارها التي لا تختلف كثيرا عن المحال، فالبنطلون الجينز لا يقل ثمنه عن 45 جنيها، والتيشيرت بـ 30 جنيها، لذلك قررت الذهاب إلى محال الملابس المستعملة لشراء ملابس الشتوى لأبنائى، فأنا لا أستطيع شراء ملابس جديدة لهم، ودخلى لا يتجاوز 2000 جنيه».

تزاحم المواطنين على المجمعات الاستهلاكية وسوق الملابس المستعملة - صورة أرشيفية

وأشار أحمد فتحى، صاحب محل ملابس، إلى أن بعض المحال تقوم ببيع الملابس المستعملة تحت اسم «بواقى تصدير»، وهى لا تختلف عن الملابس المستعملة سوى في ارتفاع أسعارها وجودتها، قائلا: تحرص بعض المحال على الخلط بين الملابس المستعملة والجديدة، ولا تنبه الزبون إلى ذلك، ما يعد غشا تجاريا، خاصة في المناطق الشعبية، وفى موسم الأعياد، ويضطر الزبون إلى الرضوخ لأنه لا يستطيع شراء الملابس الجديدة».

وطالب «فتحى» بضرورة تشديد الرقابة على الملابس المستعملة من جانب جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، خاصة أن جزءا كبيرا منها يحتوى على صبغات مسرطنة، ودخلت إلى السوق المصرية بطريق غير شرعى.

انتشار محال الملابس المستعملة لا يقتصر على المناطق الشعبية فقط، فعلى بعد عدة أمتار من محيط قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة، وداخل جراج أحد العقارات الذي تحول إلى محل للملابس المستعملة، وقفت هناء رفعت، موظفة، تتفحص ملابس للأطفال، وتسأل عن أسعارها بين الحين والآخر، دقائق معدودة تنتقل فيها بين «استاندات» الملابس المستعملة، وتقول بلهجة ساخرة: «بلوزة مستعملة بـ 60 جنيه، طب لو جديدة تبقى بكام؟».

لا تجد «هناء» وسيلة لتوفير احتياجات أبنائها الأربعة من ملابس الشتوى سوى محال الملابس المستعملة، فهى لا تستطيع الاقتراب من محال الملابس الجديدة- على حد تعبيرها- لشراء ملابس لأبنائها وسط هذا الغلاء الفاحش، ورغم ذلك ترى أن أصحاب محال الملابس المستعملة انتهزوا فرصة انتهاء فصل الصيف وإقبال المواطنين على شراء الملابس الشتوى ورفعوا الأسعار هذا العام إلى الضعف.

ورفض أحمد هارون اصطحاب ابنتيه أثناء شرائه الملابس منعا لإحراجه عند شراء ملابس مستعملة لهما، فالكبرى طالبة في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والأخرى في إعلام جامعة القاهرة، لذلك فهو يقطع الرحلة وحده بدءا من المرور على المحال المستعملة، ثم الانتقال إلى محل «دراى كلين» لتنظيف الملابس وكيها.

وأكدت ماجدة حسين، ربة منزل، جشع تجار الملابس الذين يستغلون بداية الموسم لمضاعفة الأسعار، قائلة: «لم نفق من مصاريف المدارس، لنجد أنفسنا أمام مصاريف لبس الشتوى، ورغم أن غالبية الملابس المستعملة خامتها سيئة لأن أغلبها تم استيراده من الصين، إلا أن أسعارها مرتفعة ولا تختلف كثيرا عن الملابس الجديدة، إضافة إلى أنه توجد بها عيوب كثيرة نتغاضى عنها، لأنه لا يوجد أمامنا غيرها».

ومن جانبه، أرجع إبراهيم فؤاد، صاحب محل ملابس مستعملة في منطقة وسط البلد، ارتفاع أسعار الملابس المستعملة إلى تحكم المستوردين في السوق، حيث يرفعون الأسعار، مشيرا إلى أنه يواجه مشكلة كبيرة في حال الركود الذي تعيشه السوق الآن وعدم قدرته على تصريف كميات الملابس الموجودة لديه، ما يعرضهم لخسائر ضخمة، لذلك يبذل كل ما في وسعه لتحقيق مبيعات أكبر من خلال استخدام الميكروفونات لجذب الزبائن، والحصول على قطعة من الملابس مجانية عند شراء أكثر من قطعة.