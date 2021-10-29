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استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)

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استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور) استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد موسى رئيس حى العجمى، بالإشراف على أعمال رصف الطريق أسفل كوبري الكيلو ٢١ بعد أعمال التوسعة التي تمت، وذلك لتسهيل حركة المارة والسيارات، استجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد المحافظ على إزالة الإشغالات والمعوقات على جانبي الطريق، على الفور لتسهيل الحركة للمواطنين والقضاء على الزحام، غرب المدينة .

وأكد «الشريف»، على إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق والمختصين، وشركة نهضة بالمتابعة المستمرة للميدان، والعمل على سيولة المرور لرفع المعاناة عن المواطنين .

استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)
استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)
استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)
استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)
استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)
استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ الإسكندرية يُكلف برصف طريق كوبري الكيلو ٢١ (صور)

المصرى اليوم

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