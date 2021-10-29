الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل جديدة في مشاجرة عائلتين بقنا

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا تفاصيل المشاجرة التي نشبت بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالي قنا، والتي أسفرت عن وقوع مصابين وإشعال النيران في منزل.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة كان متزوجا من ابنة عمه، وأنجب منها طفلة، ثم رفعت عليه قضية خلع، بسبب عدم مقدرتها التعايش معه، وفشلت محاولاته للعودة إليها، حتى قرر والدها أن يزوجها من آخر، وعقد قرانها على شخص آخر في منتصف الليل.

وأشارت التحريات إلى أنه عندما علم زوجها السابق بما حدث أثار حفيظته وغضب، ونشبت بينهم مشادات، وفي ليلة الحناء أشعل هو وآخرون النار في منزل زوجها الجديد، بالقرب من منزل الزوجية التي ستقطن به، بعد أن طالب بتطليقها عنوة بعد عقد قرانها وقبل زفافها، إلا أن والدها رفض، مما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص إصابات طفيفة واشتعال النيران في المنزل.

سيطرت قوات الأمن بقنا على الاشتباكات، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.