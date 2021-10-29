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بيراميدز يكشف عن قميصه الثاني

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بيراميدز يكشف عن قميصه الثاني بيراميدز يكشف عن قميصه الثاني

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كشف نادي بيراميدز عن قميصه الثاني للموسم الجديد بعدما سبق وأعلن عن قميصه الأساسي خلال الأيام الماضية، وظهر لأول مرة به في مواجهة نادي المقاصة في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء القميص الثاني لبيراميدز باللون الأبيض بالكامل، بينما القميص الأساسي باللون الكحلي، على أن يظهر في المرحلة المقبلة خلال مسيرة الفريق المحلية والأفريقية.

يذكر أن شركة «بوما» العالمية صممت القميص الرئيسي لنادي بيراميدز خصيصا مستوحى من أهرامات الجيزة.

ويستعد بيراميدز للسفر صباح السبت إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراته أمام فاركو في الجولة الثانية للدوري والمحدد لها الخامسة والنصف من مساء الأحد على استاد الإسكندرية.

المصرى اليوم

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