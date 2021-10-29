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"المهيدلي" يباشر عمله مديراً للهلال الأحمر بالرياض

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"المهيدلي" يباشر عمله مديراً للهلال الأحمر بالرياض "المهيدلي" يباشر عمله مديراً للهلال الأحمر بالرياض

صدر قرار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، بتكليف الأخصائي أول عبدالله سهيل المهيدلي، مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض.

وقد باشر "المهيدلي" عمله، وقام بجولة على إدارات فرع الهيئة بالمنطقة، والتقى خلال الجولة بقيادات الفرع والموظفين، وسمع شرحاً عن أعمال الإدارات وأبرز المهام المنوطة بها.

وأعرب "المهيدلي" عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤكداً أن هذا التكليف إنما هو مسؤولية تستوجب العمل بكل تفان لتحقيق التطلعات في ظل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- والمثابرة بكل ما يحقق أعلى معايير الأداء والتميز فيه.

يُذكر أن عبدالله سهيل المهيدلي حاصل على شهادة البكالوريوس في طب الطوارئ من جامعة فلندز بجنوب أستراليا والماجستير في طب الطوارئ تخصص الكوارث والاستجابة الطارئة من جامعة ادث كاون بولاية غرب استراليا، وقد تدرج "المهيدلي" في عمله بالهيئة بداية من العمل الميداني مكتسب الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي الفني والإداري حتى منصبة الحالي مديراً عاماً لفرع الهيئة بمنطقة الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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