إقبال كبير بانتخابات نادى سموحة لاختيار المجلس الجديد .. وننشر القائمة النهائية للمرشحين (صور)

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت الساعات الأولى من انتخابات مجلس ادارة نادى سموحه، اقبال كبير من جانب أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات نادى سموحة بالإسكندرية، حيث بدأ التوافد بشكل كبير على مقار الاقتراع اليوم الجمعة، لاختيار المجلس الجديد في دورته المقبلة (2021 – 2025).

وتنشر «المصرى اليوم»، القائمة النهائية للمرشحين والتي وردت إلى النادى من اللجنة الاولمبية المصرية، وشملت وشملت 5 مرشحين على منصب الرئيس هم المهندس محمد فرج عامر وأحمد حسين الصغير ورفعت مرسى عبدالجواد وهانى محمد أمين محمد، ووليد عمر عبدالعزيز عرفات، كما شملت قائمة المرشحين على منصب نائب الرئيس 6 مرشحين هم أحمد مصطفى أحمد، وطارق عبدالوكيل احمد وعمر خميس عمر محمد ومصطفى كامل محمود ونادر محمود عبده عبدالهادى وهيثم يوسف درويش.

وشملت قائمة المرشحين على منصب العضوية «فوق السن» 48 مرشحاً وتحت السن 7 مرشحين.

ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت، 102 ألف عضو، فيما بلغ عدد مقرات الاقتراع 100 لجنة قضائية.

وكانت لجنة التسوية الرياضية أصدرت قرارًا فجر اليوم الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، قبل يومين بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021.

وبدأ الناخبون التوقيع في الكشوف الانتخابية من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، حيث يبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل.

إقبال كبير بانتخابات نادى سموحه لاختيار مجلس (2021/2025) .. وننشر القائمة النهائية للمرشحين (صور)

إقبال كبير بانتخابات نادى سموحه لاختيار مجلس (2021/2025) .. وننشر القائمة النهائية للمرشحين (صور)