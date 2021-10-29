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84.5 دولار سعر خام برنت اليوم في السوق العالمي

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84.5 دولار سعر خام برنت اليوم في السوق العالمي 84.5 دولار سعر خام برنت اليوم في السوق العالمي

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ارتفعت البترول اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن ثمانية أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية مما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لتصل الي 84.51 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

وقال محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية اليوم الجمعة “اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب”.

والخامان في طريقهما للتراجع واحدا بالمئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي والأول في ثمانية أسابيع لخام برنت.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من نوفمبر.

ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل 2022.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في مذكرة “حذرت من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك ’زيادة ضخمة’ في مخزونات النفط العالمية في 2022”.

المصرى اليوم

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