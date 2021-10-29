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فى حملة مكبرة ببني سويف.. إغلاق وتشميع 8 كافيهات ورفع 181 إشغال

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فى حملة مكبرة ببني سويف.. إغلاق وتشميع 8 كافيهات ورفع 181 إشغال فى حملة مكبرة ببني سويف.. إغلاق وتشميع 8 كافيهات ورفع 181 إشغال

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن حملة قادها السكرتير العام المساعد للمحافظة انتهت بإغلاق وتشميع عدد 8 كافيهات تجاوزت المواعيد القانونية للغلق، وورفع عدد 181 من الاشغال المتنوعة، وضبط 41 شيشة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، قادا حملة مكبرة بشوارع وميادين مدينة بني سويف ،مصطحبا معه مسؤولي الاشغالات والتنظيم والنظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بجانب قوة من شرطة المرافق للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمقاهي والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية بكافة أنواعها، وكذا متابعة مستوى النظافة والتعامل الفعال مع الاشغالات المخالفة التي تعوق حركة السير والمرور بالاضافة إلى مستوى الخدمات والمرافق في الفترة المسائية.

المصرى اليوم

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