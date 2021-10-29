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أشرف صبحي يصل العراق للمشاركة في احتفالية إعلان «بغداد» عاصمة الشباب العربي

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أشرف صبحي يصل العراق للمشاركة في احتفالية إعلان «بغداد» عاصمة الشباب العربي أشرف صبحي يصل العراق للمشاركة في احتفالية إعلان «بغداد» عاصمة الشباب العربي

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وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية «بغداد»؛ للمشاركة في احتفالية إعلان «بغداد عاصمة الشباب العربي» لعام ٢٠٢١م.

استقبل الوزير عند وصوله مطار «بغداد» كل من السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، والسفير وليد محمد اسماعيل سفير بالعراق، وعدد من ممثلي السفارة، وتبادل وزير الشباب والرياضة مع نظيره العراقي الحديث حول كافة الاستعدادات المتعلقة بالاحتفالية المقرر إقامتها غداً الجمعة، والجدول الزمني المخصص لتنفيذ البرامج التي تتضمنها الفعاليات.

وسيلقي الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كلمة رسمية خلال الاحتفالية للإعلان عن تفاصيل «بغداد عاصمة الشباب العربي» بحضور السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق والذي تقام الفعاليات تحت رعايته، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ومجموعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب.

المصرى اليوم

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