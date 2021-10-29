التقديم مفتوح .. وظائف خالية في وزارات وهيئات حكومية بالقاهرة والمحافظات

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كشفت عدة وزارات حكومية والجهات التابعة لها عن حاجتها للعديد من الوظائف بمختلف التخصصات، حيث أن هناك فرص متاحة حاليا، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي مازال باب التقديم مفتوحاُ.

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم:

1 - مدير عام الإرشاد الزراعى

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الزراعة بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة من المستوى الاول

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

توجيه المرشدين الزراعيين الإشراف على الوحدات الزراعية- والإشراف على حملات التوعية

المهارات الفنية:

قدرة كبيرة على الاشراف والتوجيه

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال في مجال التخصص مناسب لطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التى لم يتم محوها والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت

5- ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

6- خطابات الشكر والتقدير واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

7- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل او بعد الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية

========

2 - مدير عام التوجيه الفنى

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة بمديريات التربية والتعليم من المستويين الأول والمتميز

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الإشراف العام على العاملين في قطاعه

المهارات الفنية:

قدرة كبيرة على الاشراف والتوجيه

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل تربوي عالى او مؤهل عالى مناسب

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التى لم يتم محوها والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت

5- ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

6- خطابات الشكر والتقدير واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

7- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل او بعد الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية

==========

3 - مدير عام شئون الخدمة المدنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الخدمة المدنية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القيام بالدراسات والبحوث في مجالات الخدمة المدنية

المهارات الفنية:

قدرة على القيادة والتوجيه والمعرفة الكافية باحدى اللغات الاجنبية واجادة التعامل مع الحاسب الالي ومعرفة تامة بالقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التى لم يتم محوها والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت

5- ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

6- خطابات الشكر والتقدير واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

7- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل او بعد الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية.

=======

4 - أمين عام المعهد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

المعهد القومي للقياس والمعايرة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة التابعة للأمانة العامة ( المالية –الادارية – الموارد البشرية – الهندسية – المخزون السلعى)

المهارات المطلوبة

المهارات الفنية:

- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ، ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها .

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية .

- القدرة على التعامل مع الحاسب الالى.

-الالمام بالقوانين و اللوائح والنظم التى تحكم العمل.

- خبرة بشؤون البحث العلمي.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة , أو قضاء مدة خبرة كلية قدرها سبعة عشر سنة على الأقل بالنسبة لغير العاملين بالحكومة والقطاع العام ، بشرط أن تتفق هذه المدة وطبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالى مناسب

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمد, موضحاً به:

- التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى

- تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة

- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التى شغلها

- الدورات التدريبية التي اجتازها ( مدتها ، ونوعها ، ومكانها)

- العلاوات التشجيعية التي منحت له

- خطابات الشكر و التقدير الموجهة اليه

- الجزاءات التأديبية الموقعة عليه إن وجدت

- أى بيانات أخرى يرى إضافتها

2- عدد(6) صورة شخصية حديثة مقاس 4*6

3-بيان عن ابرز انجازات واسهامات فى الوحدة التى يعمل بها ، مدعما ذلك بالمستندات من أصل وعدد (7) صور.

4-خطاب من الادارة القانونية معتمد ، بعدم توقيع جزاءات أو الاحالة الى المحاكمة التأديبية

5-اصل شهادة ميلاد حديثة الإصدار كمبيوتر+ صورة بطاقة الرقم القومى سارية

6-صحيفة الحالة الجنائية

7-إمكانية الاطلاع على نموذج المقترحات في الامانة الفنية

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا بها المستندات الاخرى ، باسم السيد أ.د/ رئيس المعهد ، بمقر المعهد الكائن الهرم – محطة المطبعة – شارع ترسا – خلف الصوب الزراعية

======

5 - مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة العامة لشئون المشروعات البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لنائب رئيس المركز لشئون المشروعات البحثية .

تختص الوظيفة بالإشراف العام والتوجيه ,والتخطيط ووضع البرامج التنفيذية والتعاقدات الداخلية والمحلية والأجنبية ذات الطابع الخاص والإشراف العام على التنفيذ والتنسيق والرقابة بين التنسيقات التنظيمية التابعة لها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

مؤهل عالى مناسب .

القدرة على التوجيه والقيادة .

توافر الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل

اجتياز البرامج التدريبية فى مجال الإدارة العليا طبقا للقوانين المنظمة لذلك

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى الوظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ )

أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب .

المستندات المطلوبة:

صورة من المؤهل .

صورة من شهادة الميلاد أو مستخرج منها

بيان حالة معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الدراسية الإضافية إن وجدت .

تقارير الكفاية - أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة .

الخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها .

العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها .

عدد 9 نسخ عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك .

عدد 9 نسخ من المقترحات لتطوير العمل بالوحدة المتقدم لها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته .

هذا ولن يلتفت إلي الطلبات والأوراق الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد أو التي قبل أو بعد الميعاد ولن ترد الأوراق سواء وقع الاختيار علي المتقدم أو جانبه الحظ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/10/31

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث 33 شارع البحوث (التحرير سابقا ) – الدقى مصحوبة بكافة المستندات

=========

6 - رئيس قطاع النقل البحري

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة النقل - قطاع النقل البحري

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تختص هذه الوظيفة باقتراح السياسة العامة لقطاع النقل البحري في ضوء السياسة العامة للدولة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقاً لأحكام القانون ولائحته.

المهارات الفنية:

قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

التقدير:-مقبول فأعلى

المستندات المطلوبة:

1- بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف القيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ).

2- بيان يوضح المقترح التطويري وأبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4- عدد 9 صور شخصية 4×6

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/02

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد معالي وزير النقل/ وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة- 151 طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة

=========

7 - مدير عام مستشفى المنشاوى العام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الشئون الصحية بالغربية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة الغربية

وصف الوظيفة:

يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على الأعمال الطبية والإدارية بالمستشفى ويخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجيه العام من مـديـر المديرية ويشرف إشرافاً عـاماً على العاملين بالمستشفى وله حرية التصرف في معالجة الموضوعات ويتلقى التعليمات الفنية فى مجال الطب العلاجي من المديرية ويقوم بالمرور على عيادات وأقسام المستشفى ومتابعة العمل اليومي للعاملين لحسن سير العمل

ويقوم بـ رئاسة مجلس إدارة المستشفى ومتابعة الطوارئ والإسعاف وتنظيم النوبتجية بين الأطباء وهيئات التمريض والفنيين ويقوم بتجهيز المستشفى بالمهمات والآلات والأدوية التي يحتاج إليها ويشرف على إعداد التقارير والبيانات والإحصائيات الخاصة بالنشاط ويشرف على تنفيذ البرامج التدريبية فى دائرة الإختصاص .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القيادة والتوجيه .

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية .

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى .

المهارات الفنية:

اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس الطب والجراحة

المستندات المطلوبة:

عدد ( 8 ) ملفات ( أصل + 7 صور للملفات + عدد ( 8 ) صورة شخصية

مدون عليها اسمه) كل ملف يتضمن على الآتى : بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى

للدولة موضحا فيه ( الإسم رباعى - المؤهل العلمي وتاريخه والمؤهلات

الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش

- الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها –

المجموعة النوعية – تقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة على أن

يكون بمرتبة كفء على أن تذكر الجزاءات حتى فى حالة محوها والسبب من

الجزاء ) وعلــى أن يشتمل بيـان الحالة بنـد كافـة البيانات والمستندات تقـع

صحتها على مسئولية الجهة الإدارية .

شهادة قانونية متضمنة عدم الإحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية طوال

حياته الوظيفية .

بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدمين طوال مدة خدمتهم السابقة من جهة الإدارة مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك .

مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .

صورة بطاقة الرقم القومى سارية معتمدة ومختومة من الجهتين .

الخبرة النوعية والزمنية من تاريخ التعيين حتى الآن .

الوظائف الإشرافية التى تم شغلها قبل التقدم .

الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها .

العلاوات التشجيعية وتاريخ الحصول عليها .

خطابات الشكر والتقدير على أن يرفق صورتها الجزاءات التأديبية والإحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو جهة تحقيق

أخرى إن وجدت مدعماً بخطاب من إدارة الشئون القانونية معتمد ومختوم .

الأجازات بدون مرتب بدايتها ونهايتها الغرض منها .

أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها .

لابد من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند بداية صدور الإعلان .

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة :

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكار

مدعمًا بسيرة ذاتية و بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .

يتم فحص كافة المستندات المقدمة بعد انتهاء مدة التقديم .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/02

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد الى الأمانة الفنية للجنة الوظائف

القيادية بمديرية التنظيم والإدارة محافظة الغربية – أمام بوابة استاد طنطا

الرياضى يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً ولن

تقبل الطلبات التى ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد

=========

8 - مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الشئون الصحية بالغربية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة الغربية

وصف الوظيفة:

يختص شاغل هذه الوظيفة بالإشراف على إعداد الدراسات والبحوث والاشتراك

فى وضع الخطط اللازمة لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض والقيام بالتوجيه والإشراف وتقييم الأعمال .

يخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجيه العام من مدير المديرية ,

يشرف إشــرافاً عاماً على خطط مكافحة وعلاج الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض والإشراف على تنفيذها ومتابعة تنفيذ العمل على توفير الإمكانيات

وتوجيه الدراسات والبحوث في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات

الأمراض والعمل على تطوير وتحديث الأساليب والمبيدات والأدوية المستخدمة .

الإشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ خطة متكاملة لإعداد كوادر متخصصة فى

مجالات مكافحة وعلاج الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض على مستوى المديرية على ضوء الخطة العامة المعدة بالوزارة .

إعتماد البرامج التدريبية فى هذا المجال .

تنظيم العمل بين الإدارات الأخرى ورئاسة اللجان الفنية من الخبراء والمتخصصين بالمديرية فى مجالات مكافحة وعلاج الأمراض المتوطنة ومتابعة التنفيذ .

القيام بالمرور على الإدارات الأخرى ومتابعة العمل اليومي للعاملين والإشراف

عليهم لحسن سير العمل .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

-القدرة على القيادة والتوجيه .

-المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية .

-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

المهارات الفنية:

اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس الطب والجراحة

المستندات المطلوبة:

عدد ( 8 ) ملفات ( أصل + 7 صور للملفات + عدد ( 8 ) صورة شخصية مدون

عليها اسمه) كل ملف يتضمن على الآتى :

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى

للدولة موضحا فيه ( الإسم رباعى - المؤهل العلمي وتاريخه والمؤهلات

الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش

- الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها –

المجموعة النوعية – تقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات الأخيرة على أن

يكون بمرتبة كفء على أن تذكر الجزاءات حتى فى حالة محوها والسبب من

الجزاء ) وعلــى أن يشتمل بيـان الحالة بند كافة البيانات والمستندات تقع

صحتها على مسئولية الجهة الإدارية .

شهادة قانونية متضمنة عدم الإحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية طوال

حياته الوظيفية .

بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدمين طوال مدة خدمتهم السابقة من جهة الإدارة مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك .

مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها وفقا للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير

التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .

صورة بطاقة الرقم القومى سارية معتمدة ومختومة من الجهتين .

الخبرة النوعية والزمنية من تاريخ التعيين حتى الآن .

الوظائف الإشرافية التى تم شغلها قبل التقدم .

الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها .

العلاوات التشجيعية وتاريخ الحصول عليها .

خطابات الشكر والتقدير على أن يرفق صورتها .

الجزاءات التأديبية والإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو جهة تحقيق أخرى إن وجدت مدعماً بخطاب من إدارة الشئون القانونية معتمد ومختوم .

الأجازات بدون مرتب بدايتها ونهايتها الغرض منها .

أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها .

لابد من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند بداية صدور الإعلان .

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة :

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكارمدعمًا بسيرة ذاتية و بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .

يتم فحص كافة المستندات المقدمة بعد انتهاء مدة التقديم .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة .

نهاية الإعلان:

2021/11/02

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد الى الأمانة الفنية للجنة الوظائف

القيادية بمديرية التنظيم والإدارة محافظة الغربية – أمام بوابة استاد طنطا

الرياضى يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً ولن

تقبل الطلبات التى ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد .

=========

9 رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة دمغ المصوغات والموازين

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الهرم الوظيفى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ويختص شاغلها بإدارة العمل بالمصلحة ورسم سياساتها فى ضوء أحكام القوانين المنظمة لها بما يحقق رسالتها وأهدافها واتخاذ ما يراه للنهوض بها وتطويرها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العامة للمصلحة بما يمكنها من تحقيق أهدافها فى ضوء أحكام قانونى الرقابة على المصوغات والمعادن الثمينة والرقابة على آلات الوزن والقياس والكيل وكافة القوانين والقرارات واللوائح المعلقة بنشاط المصلحة

إعداد المقترحات اللازمة للنهوض بالمصلحة وتطوير العمل بها ورفعها لرئاسة الأعلى .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى مدير عام أو قضاء مدة كلية مقدارها (18 عام على الأقل) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به :

( تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة على إجادة لغات أجنبية – والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الأجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لآخر عامين – محل الإقامة – عدد 2 صور شخصية – العنوان ورقم الهاتف وأي – صورة بطاقة الرقم القومى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك .

اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية .

تقدم الطلبات باليد إلى الأستاذة رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة "99 ش القصر العينى – القاهرة " ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/03

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

علي السادة راغبى التقدم لشغل الوظيفة تقديم الطلبات باليد و استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا الإطلاع على شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا .

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10 - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

هيئة الأوقاف المصرية

الجهة التابع لها:

وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة:

تعلن وزارة الأوقاف عن حاجتها لاختيار مرشح لتولي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ممن تتوافر فيهم الشروط.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة علماً بأن فرز المستندات والقبول أو الرفض يتم بمعرفة الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

أن يكون متخصصًا في مجال الاستثمار ولديه خبرة كافية في التطوير العقاري و إدارة المشروعات والأصول ،وإدارة الاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، و يتمتع بالخبرة القيادية اللازمة في هذا المجال.

أن يكون ملمًا بالنواحي القانونية و قواعد الحوكمة.

يفضل الحاصلون على درجة الدكتوراه أو الماجستير في العلوم الاقتصادية أو إدارة الأعمال أو إدارة الاستثمار.

المهارات الفنية:

أن يجتاز جميع المقابلات التي تعقدها اللجنة المشكلة لهذا الغرض بكفاءة واقتدار.

شروط المتقدمين

مستوى المؤهل:

*مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

*ملف الصورة الشخصية

* صورة الرقم القومي (وجه أول -وجه ثاني)

*صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة

*السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات و شهادات الخبرة

*المؤهلات العلمية (صور طبق الأصل)

نهاية الإعلان:

2021/11/02

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب

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11 - مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الديوان العام والمجلس المحلي بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الشئون الهندسية بمجلس المدينة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

توجيه العاملين وتخطيط برامج العمل والتنسيق والرقابة على التقسيمات التابعة

المهارات الفنية:

قدرة على القيادة والتوجيه

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس هندسة شعبة مناسبة لمجال العمل

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التى لم يتم محوها والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت

5- ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

6- خطابات الشكر والتقدير واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

7- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل او بعد الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية

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12 - مدير عام حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة القليوبية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الديوان العام والمجلس المحلي بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الإشراف العام على متابعة تنفيذ اعمال الادارات التابعة وتقييم العمل بها

المهارات الفنية:

قدرة كبيرة على الإشراف والتوجيه

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالى مناسب

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التى لم يتم محوها والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت

5- ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

6- خطابات الشكر والتقدير واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

7- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل او بعد الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية

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13 - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الديوان العام والمجلس المحلي بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف شئون مكتب المحافظ

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

التنسيق مع كافة الأنشطة والتقسيمات التابعة لمكتب المحافظ

المهارات الفنية:

قدرة على القيادة والتوجيه

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التى لم يتم محوها والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت

5- ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

6- خطابات الشكر والتقدير واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

7- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل او بعد الاعلان

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية

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14 - مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الشئون الصحية بالقليوبية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القليوبية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

شاغل الوظيفة يشرف اشرافاً عاماً على إدارة طب الأسنان الوقائي وطب الأسنان العلاجي

المهارات الفنية:

قدرة كبيرة على الإشراف والتوجيه

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول أ من المستوى الأدنى

مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب الأسنان

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمى والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التى لم يتم محوها والاجازات الخاصة التي منحت للمتقدم على ان يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بختم شعار الجمهورية

2- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز

3- بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية

4- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال التخصص وفى مجال الحاسب الالي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت

5- ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

6- خطابات الشكر والتقدير واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

7- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات

8- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها

9- عدد 8 صورة شخصية مقاس 4X6 للمتقدم

10- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محلا للتحقيق أمام الجهة الادارية و النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية والمحكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

يتم تقديم اصل الملف+ عدد 7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل او بعد الاعلان.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/04

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقديم الملف للموارد البشرية بديوان عام محافظة القليوبية

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15- رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

هيئة النقل العام بالقاهرة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة القاهرة

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة المركزية للشئون الطبية

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه الإداري العام لرئيس مجلس الإدارة.

يعتمد خطة توفير الرعاية الطبية والوقائية لكافة العاملين ويعمل على تطويرها.

يشرف على أعمال الشئون الوقائية ويعتمد إجراءات الوقاية من الأمراض المهنية.

يعتمد قرار القومسيون الطبى بالنسبة للعلاج الخارجي.

تنظيم أعمال الضمان الصحي للعاملين بالهيئة بالاشتراك مع الجهات المختلفة.

يتعاقد مع السادة الأطباء الاستشاريين فى فروع الطب المختلفة الغير متوافرة بالإدارة المركزية.

يشرف على إجراءات الشراء للأدوية والمستلزمات الطبية وخلافه من الداخل أو الخارج.

يقوم برئاسة بعض اللجان التى تتفق مع الواجبات والمسئوليات الواردة ببطاقة الوصف.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية.

المهارات الفنية:

إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

سنوات الخبرة:

18 سنة عمل بعد الحصول على المؤهل المتقدم من خارج الهيئة ،

أو قضاء مدة بينية قدرها ( سنة ) فى وظيفة من درجة مدير عام للمتقدم من داخل الهيئة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس طب وجراحة

التقديــــــر:مقبول فأعلى.

المستندات المطلوبة:

أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفى – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلى ) وكذا عدد (6) صور شخصية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/01

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة – امتداد شارع رمسيس الجبل الأحمر – مدينة نصر

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16 - مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإداري

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

محافظة الشرقية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الجهاز الرئاسي لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

معرفة كاملة بالقوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل

القدرة على الإشراف والتوجيه

تدريب تخصصي مناسب

المهارات الفنية:

المعارف : معرفة تامة بقواعد وأصول العمل

المهارات : مهارة في إعداد الخطط وبرامج العمل

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالى مناسب

المستندات المطلوبة:

طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم معالى الوزير أ.د / محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية

عدد 8 صور شخصية

ملف يحتوى على أصل + (7) صور مما يلى :

بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهة العمل

بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والاحالة للمحاكمة التأديبية / والجنائية

بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الادارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات .

التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها ان امكن وبيان بالانجازات التي حققها

بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها

أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير ).

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/06

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية بجوار ديوان عام محافظة الشرقية وتقدم لها الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.

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17 - مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

هيئة الاسعاف المصرية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهة التابع لها:

وزارة الصحة والسكان

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة العامة للشئون الهندسية بالإدارة المركزية للشئون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات التابعة لنائب رئيس الهيئة التابع لرئيس مجلس إدارة الهيئة بهيئة الاسعاف المصرية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة التي تتيحها الهيئة.

المهارات الفنية:

الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.

اجتياز الحاسب الآلي والبرامج التدريبية المتاحة في مجال الإدارة بالهيئة.

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لشغل الوظيفة.

اجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في المستوى الأولي أ ، أو قضاء مدة خبرة كلية مقدارها 17 سنة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي مناسب لطبيعة العمل ويفضل الحاصلون على دراسات عليا ودورات تدريبية في مجال التخصص.

المستندات المطلوبة:

بيان الحالة الوظيفية معتمد موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الاضافية –الوظائف الاشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات ان وجدت – أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها -

بيان عن ابرز انجازات المتقدم واسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

اقتراحات تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية والتي يرى انه قادر علي تحقيقها خاصة في مجال تطوير أنظمة العمل ولوائحه وتحقيق المرونة في تغيير القائم منها والتدريب المستمر للمرؤوسين وإنشاء وتحديث قواعد البيانات والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الأجهزة التي سيشرف عليها وتحسين الخدمات التي تقدم لهؤلاء المتعاملين وزيادة موارد الدولة.

أن يكون المستندات المقدمة من أصل + 6 صور وإيداع كل نسخة بملف

عدد ( 6 ) صور شمسية 4 × 6 حديثة

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/11/08

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية 157 شارع البحر الاعظم.

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