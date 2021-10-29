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حازم حسني يتفقد نادي حدائق الأهرام وميدان الرماية الجديد

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حازم حسني يتفقد نادي حدائق الأهرام وميدان الرماية الجديد حازم حسني يتفقد نادي حدائق الأهرام وميدان الرماية الجديد

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توجه اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بزيارة إلى نادي حدائق الأهرام، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بميدان الرماية الجديد الذي تم إنشاءه مؤخرا داخل النادي.

والتقى حسني بمحمد نافع، رئيس مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، وهاني فرج أمين الصندوق، من أجل الوقوف على آخر المستجدات بشأن ميدان الرماية الجديد تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت ممكن، من أجل الانضمام إلى كافة ميادين الرماية المصرية، والتي كان آخرها الميدان العالمي الموجود بمدينة للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استضاف مؤخرا بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية.

وأشاد حسني بمستوى ميدان الرماية في نادي حدائق الأهرام، مؤكدا أنه على مستوى مميز يضاهي ميادين عالمية في أكبر دول العالم.

يذكر أن نادي حدائق الأهرام كان قد أضاف نشاط الرماية إلى جملة الألعاب التي تمارس داخل النادي خلال ال ٤ سنوات الماضية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية تحت قيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية،فقام الاتحاد بإنشاء ميدان رماية مميز لتدريب الناشئين والكوادر المميزة، لتكون ضمن ذخيرة المنتخبات الوطنية.

المصرى اليوم

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