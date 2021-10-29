«أوقاف الإسكندرية» تعلن محاور وموضوعات خطب الجمعة لشهر نوفمبر

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أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، محاور وموضوعات خطبة الجمعة لشهر نوفمبر المقبل.

وذكرت أن موضوعات خطب شهر نوفمبر، تضم الخطبة الأولى من الشهر، بعنوان «مفهوم العبادة»، والخطبة الثانية، بعنوان «ركائز الأمن المجتمعي»، والخطبة الثالثة بعنوان «الأسرة سكن ومودة»، والخطبة الرابعة بعنوان «إنسانية الحضارة الإسلامية».

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق؛ مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .