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«إنترفيوهات المدارس للأطفال انتهاك لحقوقهم».. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بالبرلمان

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«إنترفيوهات المدارس للأطفال انتهاك لحقوقهم».. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بالبرلمان «إنترفيوهات المدارس للأطفال انتهاك لحقوقهم».. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بالبرلمان

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تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ما اعتبرته النائبة انتهاك ظاهرة «انترفيوهات المدارس» للحقوق الدستورية للمواطنين.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن ظاهرة المقابلات المدرسية هي افتئات على الحقوق الدستورية للمواطنين، حيث تضفي تلك الخطوة عبء مالي وذهني إضافي وغير مبرر على أولياء الأمور فقط في سبيل سعيهم للحصول على فرصة لتعليم جيد لأبنائهم والذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وكذلك تشجع تلك العملية على زيادة ظاهرة المحسوبية والواسطة قبيل كل عام دراسي، وهو ما يبطل إدعاء تلك المقابلات بخدمة أهداف تربوية قائمة على الجدارة والاستحقاق.

وأضاف النائبة: تأخذ تلك المدارس التي غالباً ما تقوم بتلك المقابلات الأطفال بذنب ذويهم ممن لم تتاح لهم فرصة للحصول على شهادة جامعية أو تعلم لغة أجنبية، مما يجعل من المقابلات أداة تمييزية للتقييم الاجتماعي، في انتهاك صارخ لمواد ومباديء الدستور – حسب تعبيرها –

وأكدت النائبة أن هذه المقابلات تقوم بحرمان الطفل من فترة الطفولة خاصته، حيث يقوم أولياء الأمور بتعليمه الكتابة والقراءة مبكراً، إضافة إلى كيفية الرد على أسئلة المقابلات، وهو ما يسبب ضغطاً غير صحياً داخل الأسرة خلال فترة التقديم، ويصاب الطفل خلالها بإحباط عادة، فقط لقيام تلك المقابلات بقياس مهارات ما قبل التعليم دون أي تفسير مقبول.

المصرى اليوم

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