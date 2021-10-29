مفتي الجمهورية يشكر السفير المصري في سراييفو على نجاح زيارته للبوسنة..صور

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تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأسمى آيات الشكر والعرفان للسفير ياسر سرور، سفير مصر لدى سراييفو، على نجاح الزيارة التي قام بها إلى جمهورية البوسنة والهرسك، مثنيًا على الترتيبات العالية المستوى، وما شملته الزيارة من لقاءات مهمة نظَّمها السفير، ولا سيما مع عضو المجلس الرئاسي عن البوشناق السيد شفيق جعفروفيتش، والسيد رئيس غرفة الشعوب بالبرلمان البوسني السيد باقر عزت بيحوفيتش، والكثير من اللقاءات والأنشطة إلى كافة المستويات.

كما أكد مفتي الجمهورية على أهمية مواصلة الجهود في سبيل تعزيز العلاقات بين البوسنة ومصر، خاصة في مجال الشأن الديني مثمنًا دَور المشيخة الإسلامية ورئيسها سماحة الشيخ الدكتور حسين كافازوفيتش في نشر صحيح الدين والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

كان مفتي الجمهورية قد وصل إلى سراييفو الإثنين الماضي، في زيارة رسمية استمرت أربعة أيام، وتنتهى عصر اليوم الجمعة.

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