أخبار عاجلة

أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا -
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج -
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص -
سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري -
عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا -
أهلي ٢٠٠٨يتعادل مع إنبي سلبيًا في بطولة منطقة القاهرة -
الأهلى يشارك بلاعبتين في بطولة الأمل بالأردن لتنس الطاولة -
سفير إثيوبيا في روسيا: أديس أبابا ليست محاصرة من مقاتلي تيجراي -
الإسماعيلي يهزم الأهلى بهدفين فى بطولة الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية يشكر السفير المصري في سراييفو على نجاح زيارته للبوسنة..صور

Print
مفتي الجمهورية يشكر السفير المصري في سراييفو على نجاح زيارته للبوسنة..صور مفتي الجمهورية يشكر السفير المصري في سراييفو على نجاح زيارته للبوسنة..صور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأسمى آيات الشكر والعرفان للسفير ياسر سرور، سفير لدى سراييفو، على نجاح الزيارة التي قام بها إلى جمهورية البوسنة والهرسك، مثنيًا على الترتيبات العالية المستوى، وما شملته الزيارة من لقاءات مهمة نظَّمها السفير، ولا سيما مع عضو المجلس الرئاسي عن البوشناق السيد شفيق جعفروفيتش، والسيد رئيس غرفة الشعوب بالبرلمان البوسني السيد باقر عزت بيحوفيتش، والكثير من اللقاءات والأنشطة إلى كافة المستويات.

كما أكد مفتي الجمهورية على أهمية مواصلة الجهود في سبيل تعزيز العلاقات بين البوسنة ومصر، خاصة في مجال الشأن الديني مثمنًا دَور المشيخة الإسلامية ورئيسها سماحة الشيخ الدكتور حسين كافازوفيتش في نشر صحيح الدين والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

كان مفتي الجمهورية قد وصل إلى سراييفو الإثنين الماضي، في زيارة رسمية استمرت أربعة أيام، وتنتهى عصر اليوم الجمعة.

مفتي الجمهورية يلتقي "مجلس الحوار بين الأديان" بالبوسنة .. ويؤكد: مصر تعيش نموذجًا فريدًا في التعددية
مفتي الجمهورية يلتقي "مجلس الحوار بين الأديان" بالبوسنة .. ويؤكد: مصر تعيش نموذجًا فريدًا في التعددية
مفتي الجمهورية يلتقي بالمفتين في منطقة البلقان وعمداء الكليات الإسلامية ومديري المدارس الشرعية بالبوسنة والهرسك
مفتي الجمهورية يلتقي بالمفتين في منطقة البلقان وعمداء الكليات الإسلامية ومديري المدارس الشرعية بالبوسنة والهرسك

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر

8 ورش فنية في ثاني أيام الملتقى الثقافي الثامن لشباب أهل مصر

إصابة 7 في إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

إصابة 7 في إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب «من أجل مصر» 

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل في قليوب