رغم تحذيرها من اللعب بالنار.. الولايات المتحدة تتحدى الصين في أزمة تايوان

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التزامها بمساعدة جزيرة تايوان في الدفاع عن نفسها، وذلك على لسان كبيرة الممثلين الأميركيين في تايوان أود كيرك.

وقالت كيرك إن السياسة الأمريكية في ما يتعلق بتايوان واضحة وتبقى دون تغيير، مشيرة إلى عدة قوانين أميركية تحكم العلاقات مع تايوان، وذلك ردا على سؤال حول قيام الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام عالمية اليوم.

ويأتي التطور الجديد بعد تحذيرات صينية نشرتها وسائل إعلام محلية رسمية للولايات المتحدة، والتي استنكرت التدخل في أزمة تايوان قائلة انها «خط أحمر»، وانها جزء من الصين الموحدة، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء، والتي دعا من خلالها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم مشاركة «قوية» لتايوان في المنظومة الخاصة بالمنظمة.

وشهدت الأسابيع الماضية توترا بين تايوان والصين التي لم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التي تحظى بحكم ديمقراطي، في حين تصر الصين على تبعيتها لها.

وعلى الرغم من أن الولايات مثل معظم الدول، لا تربطها علاقات رسمية بتايوان، إلا انها حليفها الأهم والمورد الرئيسي لها بالسلاح.