عاجل من الأرصاد: طقس سيئ ونشاط رعدي على البحر المتوسط تصل الإسكندرية مساءً

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رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاط رعدي لسحب عملاقة على مسطح البحر المتوسط، وذلك نتيجة لتكون منخفض جوي متعمق تساقط منه كميات كبيرة من الامطار على جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية، ومع الوقت يقترب من السواحل الليبية.

وتم رصد عين للمنخفض من خلال الأقمار الصناعية حتى يدخل تحت تصنيف الاعاصير المتوسطية، حسبما اكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

امطار الاسكندرية

واختلفت النماذج العددية على التنبؤ بمسار العاصفة والطقس وكميات الأمطار ليكون النموذج الأوروبي الأبعد عن الدقة.

ومن المتوقع اليوم، ان فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل وشمال الدلتا، ومتفاوتة الشدة على باقي المناطق الشمالية.

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص الامطار موجودة على معظم المناطق الشمالية خاصة فترة المساء وطقس شتوي.

هذا وقد رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد، وذلك عن طريق النماذج العددية التي يتم تحديثها، والتغيير في الخرائط بشكل سريع يوميًا، ومن المتوقع هطول الامطار أول الشهر المقبل.

وتابعت الهيئة: «تتعرض الكثير من المحافظات والمدن الشمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وسيتم ذكرها تفصيلا في المنشورات القادمة».

منخفض السودان الموسمي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أن البلاد تتأثر في هذا الوقت من كل عام تقريبا بامتداد منخفض السودان الموسمي، وتعتبر هذه سمة من سمات فصل الخريف وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار .

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنها كالمعتاد تتابع الحالة القادمة عن كثب، وستُصدر تنبؤا تفصيليا عن الأماكن التي ستتعرض لسقوط الأمطار والحالة في مجملها متوسطة الشدة على معظم الأنحاء.

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وعن درجات الحرارة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا على أغلب المدن، لتشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طقسا معتدلا نهارا ولطيفا ليلا مائل للبرودة آخر الليل.

درجات الحرارة في القاهرة

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت 30 أكتوبر

وعن الأمطار توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار السبت 30 أكتوبر 2021، من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، ومناطق من شمال الدلتا، على أن يكون سقوط الأمطار على فترات متقطعة، على أن يكون هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا على أن تكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، لكن سقوطها لن يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين.

طقس الاسكندربة

أحوال الطقس في مصر

درجات الحرارة في الإسكندرية 29° درجة درجات الحرارة في الإسماعيلية 28° درجة درجات الحرارة في الأقصر 28° درجة درجات الحرارة في الزقازيق 31° درجة درجات الحرارة في السويس 28° درجة درجات الحرارة في الغردقة 29° درجة درجات الحرارة في الفيوم 30° درجة درجات الحرارة في القاهرة 29° درجة درجات الحرارة في القاهرة الجديدة 27° درجة درجات الحرارة في المحلة الكبرى 25° درجة درجات الحرارة في المعادي 29° درجة درجات الحرارة في المنصورة 27° درجة درجات الحرارة في بني سويف 29° درجة درجات الحرارة في بورسعيد 29° درجة درجات الحرارة في دمنهور 26° درجة درجات الحرارة في شبرا الخيمة 28° درجة درجات الحرارة في طنطا 27° درجة درجات الحرارة في مدينة الجيزة 29° درجة

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