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سقوط هارب من إعدام قتل صديقه فى الجيزة

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سقوط هارب من إعدام قتل صديقه فى الجيزة سقوط هارب من إعدام قتل صديقه فى الجيزة

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ضبطت اجهزة الامن بالجيزة هارب من حكم قضائى بالإعدام بسبب قيامه بقتل أحد أصدقائه بسبب معاملات مالية بينهما، تبين من التحريات انه طلب من صديقه رد المبلع الذى حصل عليه أكثر من مرة ورفض المجنى عليه إعادة المبلغ للمتهم بحجة أنه لا يمتلك المبلغ.

اضافت التحريات ان المتهم اتفق مع صديقه على رد نصف المبلغ وحدث ذلك بالفعل ولكن المتهم لم يعجبه الأمر وتشاجر معه وطعنه بآلة حادة أمام المارة ، حتى سقط جثة هامدة وفر المتهم هاربا.

كشفت التحريات ان المتهم يتردد على أقاربه لزيارتهم وكانت هناك عدة أكمنة لإلقاء القبض على المتهم، ونجحت القوات فى القبض عليه أثناء محاولة اختبائه فى إحدي الشقق السكنية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بتردد متهم هارب من قضية قتل، على إحدي الشقق السكنية بمنطقة الهرم للاختباء فيها، تم تشكيل قوة من مباحث القسم بقيادة ، وبالفحص وتتبع المعلومات تبين صحة المعلومات.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم هارب من قضية قتل، وتم الحكم عليه بالإعدام الأسبوع الماضى ، وبمواجهته اعترف بجريمته.

المصرى اليوم

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