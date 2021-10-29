أخبار عاجلة

أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا -
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج -
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص -
سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري -
عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا -
أهلي ٢٠٠٨يتعادل مع إنبي سلبيًا في بطولة منطقة القاهرة -
الأهلى يشارك بلاعبتين في بطولة الأمل بالأردن لتنس الطاولة -
سفير إثيوبيا في روسيا: أديس أبابا ليست محاصرة من مقاتلي تيجراي -
الإسماعيلي يهزم الأهلى بهدفين فى بطولة الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مختص: 4 معلومات عند فحص الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19"

Print
مختص: 4 معلومات عند فحص الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19" مختص: 4 معلومات عند فحص الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19"
قد تعطي نتيجة معينة وتكون الحقيقة عكسها.. إلا في حالة واحدة

مختص: 4 معلومات عند فحص الأجسام المضادة لـ

أوضح استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري؛ أن فحص الأجسام المضادة لـ "كوفيد" في الدم قد يعطي نتيجةً معينةً، وتكون الحقيقة عكسها، إلا في حالة واحدة فقط.

وبيّن "عسيري"؛ أنه عندما تكون النتيجة إيجابية حين فحص الأجسام المضادة؛ فذلك يعني أن لدى الشخص مناعة، ومقابلها إذا جاءت النتيجة سلبية، فذلك أيضاً لا يعني أنه ليست لديه مناعة، كما أن النتيجة السلبية لا تعني أن اللقاح الذي أخذه الشخص غير فعّال.

وأضاف، أن الشيء الوحيد المؤكّد هو النتيجة الإيجابية لشخصٍ لم يحصل على اللقاح، وهي تعني حدوث إصابة سابقة له بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج

"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص

القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"

القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"

تشييع جثمان الكاتب الصحفي "علي العمير" ومواراة جثمانه بفيصلية جدة

تشييع جثمان الكاتب الصحفي "علي العمير" ومواراة جثمانه بفيصلية جدة