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وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية "سفراء التراث"

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وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية "سفراء التراث" وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية "سفراء التراث"
بهدف إبراز التراث السعودي والآثار التاريخية ضمن رؤية 2030

وزير الموارد البشرية يوافق على تسجيل جمعية

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تسجيل جمعية "سفراء التراث" بمنطقة الرياض بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية برقم (2161).

وقد صدرت شهادة الترخيص بموجب القرار الوزاري (54732) وتاريخ (13/3/1443هـ)، متمنيا التوفيق لمنسوبي الجمعية في مهمتهم القادمة .

وتعدّ جمعية سفراء التراث من الجمعيات الإعلامية الرائدة التي تُعنى بإبراز الثقافة والتراث والآثار، كما أنها مهتمة بإبراز الهوية الوطنية من خلال رؤية ثاقبة واستراتيجية إعلامية متكاملة، وستساهم في تسليط الضوء على الأماكن التراثية والآثار التاريخية والتعريف بها، وإيصالها لوجدان أبناء المجتمع السعودي محليا.

ولن تقف الجمعية عند هذا الحد، بل ستسعى لإبرازها كذلك عالميا من خلال منظومة إعلامية متكاملة، وكل ذلك بالتنسيق مع هيئة التراث ووفق رؤيتهم.

وقدم رئيس مجلس الإدارة المهندس طلال الشرهان شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الدعم الكبير الذي وجدته الجمعية حتى تم الموافقة على التأسيس.

وأكد "الشرهان" أن هذه الموافقة تأتي في إطار توجه المملكة العربية لدعم وتشجيع الحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز الآثار التي تتميز بها المملكة وإيصال هذه المعالم إلى وجدان وضمير أبناء المجتمع على مستوياته كافة لتنمية الاعتزاز والانتماء إلى هذا الوطن المعطاء الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس وإبراز هذه المعالم على المستويات المحلية والعالمية من خلال منظومة إعلامية متكاملة ورؤى واضحة المعالم وخطة ثاقبة الأهداف، وعزم وحسم أكيدين لا يتزعزعان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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