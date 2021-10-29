بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يزور مدرسة علاء الدين الشرعية بكوسوفو

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وجّه بضرورة زيادة الكوسوفيين المشاركين في المسابقات القرآنية بالمملكة

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اليوم، مدرسة علاء الدين الشرعية بجمهورية كوسوفا، ضمن برنامج زيارته الرسمية الحالية، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ نعيم ترنافا؛ ومدير المدرسة والمدرسون فيها، وعدد من كبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية بالجمهورية.

واستهل "آل الشيخ"؛ الزيارة بجولة على مرافق المدرسة وفصول التدريس وقاعات التدريب، وسكن الطلاب، كما استمع إلى شرح موجز عن تاريخها، وما تقدمه من خدمات لأبناء الشعب الكوسوفي والدول المجاورة لها.

والتقى "آل الشيخ"؛ المدرسين والطلاب والطالبات، وقدّم لهم كلمات ونصائح أكّد، في مجملها، أهمية التمسك بالعقيدة وفهم الإسلام ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال في جميع المعاملات، مبيناً أهمية الرسالة التي تحملها المدارس الشرعية في تعليم الأبناء القيم الإسلامية والتعاليم التي تدعو للوسطية والاعتدال وتحذّر من التطرف والغلو.

وأكّد للطلاب حقهم في أن يفخروا بآبائهم وما قدّموا من تضحيات في الدفاع عن وطنهم والمحافظة على دينهم وعقيدتهم ووطنهم؛ الذي حبه والدفاع عنه من الواجبات، مشدداً على ضرورة تعلم العلوم الشرعية من مصادرها وعبر العلماء المشهود لهم بالصلاح والخير والبُعد عن دعاة الشر والغلو والتطرف، والاتصاف بالوسطية والاعتدال والتسامح.

ووجّه "آل الشيخ"؛ بتزويد المدرسة بـخمسة آلاف نسخة من المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما وجّه بزيادة عدد المشاركين في المسابقات القرآنية التي تنظّمها المملكة، إلى جانب التنسيق لإقامة مسابقة للقرآن الكريم لعموم أبناء الشعب الكوسوفي ترعاها وتدعمها المملكة سنوياً.

من جانبهم، ثمّن مدير المدرسة وكافة منسوبيها بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية لكوسوفو؛ واصفين الزيارة بأنها تحمل مضامين سامية لاهتمام ودعم المملكة لأشقائها من عموم أبناء الشعب الكوسوفي.

وأشاروا إلى كلمات ونصائح مهمة ستكون نبراساً للعمل في خدمة الإسلام، مقدّمين الشكر لقيادة المملكة لدعم المدرسة بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة.

وفي ختام الزيارة، التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

جديرٌ بالذكر أن مدرسة علاء الدين الشرعية تعد نموذجاً حيّاً للمدارس الإسلامية التي انتشرت سابقاً في البلقان، وكانت هذه المدرسة في البداية مدرسة إسلامية متوسطة، ومنذ عام 1962م، أصبحت مدرسة إسلامية ثانوية ومدة الدراسة فيها أربع سنوات؛ يتلقى الطلاب خلالها 25 مادة دراسية، وكل أعضاء هيئة التدريس مؤهلون، وتخرَّج فيها أكثر من 1100 طالب.