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«قومي المرأة» يهنئ مارثا محروس لاختيارها رئيس لجنة بناء السلام في البرلمان الدولي

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«قومي المرأة» يهنئ مارثا محروس لاختيارها رئيس لجنة بناء السلام في البرلمان الدولي «قومي المرأة» يهنئ مارثا محروس لاختيارها رئيس لجنة بناء السلام في البرلمان الدولي

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى النائبة مارثا محروس عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإختيارها في البرلمان الدولى للتسامح والسلام رئيسة للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة السابعة للبرلمان الدولى الذي يضم 83 دولة ،المنعقدة في كونغرس الجمهورية بكولومبيا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لوصول النائبة مارثا لهذا المنصب الدولى الرفيع الذي يؤكد قدرات ومهارات المرأة المصرية في عمليات بناء السلام، ويعزز الدور المحوري لمصر في نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم، مشيدة بخبرات ومهارات النائبة مارثا محروس والتى اهلتها للوصول إلى هذا المنصب الرفيع، وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية في جميع المناصب التي تتقلدها، متمنيه لها المزيد من التقدم والنجاحات.

يذكر أن البرلمان الدولي للتسامح والسلام هو أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام الرئيسية .

المصرى اليوم

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