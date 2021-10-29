سجل محكمة الأسرة في أسبوع .. «رفض أب روية ابنته» ..واخر يصف«زوجته بالمفترية»وطلاق فتاة بعد 960 ساعة جواز وسيدة تضرب زوجها ب «الشبشب»

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سجلت محكمة الاسرة، الأسبوع الماضى، عدد من القضايا التي تحمل مفارقات، وقررات من الأزواج تثير الدهشة، وكان من أبرزهم الدعوى الأول استأنف موظف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزامه بدفع ألف جنيه نفقة لصغيرته، مؤكدًا أن دخله الشهري لم يتجاوز 2500 جنيه.وقال المدعي إن طليقته تحاول الانتقام منه بشتى الطرق واعتادت ملاحقته بالدعاوى من الحين لآخر، ولم تراعي أن دخله بسيطه ومتزوج من أخرى ولديه طفله.وقدّم الموظف للمحكمة مفردات راتبه، إضافة إلى وثيقة زواجه من سيده أخرى وشهادة ميلاد لابنته من الزوجة الثانية.

وأكد أنه كان يتمنى أن يراعى ابنته وتلبية كافة متطلباتها، إلا أن قسوة والدتها جعلتها تقسو عليه، وعندما توجه لرؤيتها رفضت ابنته التعامل معه وقالت له «انا مش بتعامل مع راجل غريب»، لافتًا أنه حاول أكثر من مرة رؤيتها إلا أنها كانت على موقفها.

وأوضح انه طلب من والدتها عدم «شحن» الطفلة بالقسوة وتشويه صورته أمامها، إلا أنها رفضت وقالت له «مش هتشوفها تاني»، وتسبب ردها في عدم إقامته دعوى رؤية.

وقال الموظف إنه لايشعر بأن لديه ابنة مثل باقي الآباء بسبب ما تلقنه لها والدتها وجدتها وغرسهما الكره فيها من ناحيته

ونظرت القضية الثانية محكمة استئناف عالى الأسرة، المنعقدة في التجمع الخامس الاستئناف المقدم من محام يطلب فيه تقليل نفقة صغيرته.وقال المحام أمام المحكمة إن طليقته تعمل في مجال المحاماة ولها خبره في رفع الدعاوى، وإنها أقامت ضده 15 دعوى منذ انفصالهما.

موضحا أنه عند الزواج كان يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة رغم حصوله على ليسانس حقوق، وبعد الانفصال عن زوجته وجدها تقيم ضده دعاوى أمام محكمة الأسرة فلم يتمكن من ملاحقتها مما جعلته يترك العمل بالشركة والتفرغ لمهنة المحاماة في عام 2016 ومباشرة القضايا المقامة ضده والمتمثله في نفقة زوجية، نفقة صغيرة، مصاريف مدرسية، أجر مسكن وحضانة، بدل فرش وغطاء ولاية تعليمية، تمكين من شقة الزوجية بالإضافة إلى جنحة ضرب وسرقة.

وتابع انفصلت عن زوجتي منذ 8 سنوات لاختلاف في الآراء بينهما وعدم قدرتهما على التفاهم.

وتابع المحامي الذي روى قصته لـ«المصري اليوم» عند انتظار دوره في رول المحكمة لنظر الإستئناف، وقال انه تزوج في 7 يوليو عام 2011 من محاميه تعمل في إحدى مكاتب المحاماه، ومنذ زواجها على خلاف مستمر، واعتادت ترك مسكن الزوجية على أتفه الأسباب، لدرجة أنها غضبت منه قبل انجابها طفلتهما الوحيدة بأيام ولم يتمكن من رؤية ابنته سوى مرتين منذ ولادتها، على حد قوله.

وأشار إلى أن المشاكل تفاقمت بينهما ووصلت علاقتهما إلى طريق مسدود واتفقا على الطلاق، ومنذ ذات اللحظة يجد إعلانات المحضرين تتوالى على مسكنه.

أماالقضية الثالثة أقامتها زوجة شابة في بداية العقد الثالث من عمرها، دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت المدعية بانها يستحيل لها العيشة مع هذا الشخص لكونه غير أمين على حياتها .

وذكرت المدعية بأنها بعد تخرجها من الجامعة وقبل التحاقها بوظيفة، تقدم لها شابا من عائلة ميسورة الحال، وكان زوجها يعمل مع والده في مجال التجارة، وتقابلت معه هي وأسرتها أكثر من مرة، وتبين لهم بأنه شخصا على خلق، اتفقا الطرفين على موعد الزفاف دون السؤال عنه وعن أسرته، وبعد شهرين ونصف من الخطوبة تمت الزيجة .

وتابعت بإنها عاشت 40 يوم حياة زوجية مستقرة وسعيدة، لكنها صدمت من تصرفات زوجها، فكل ما كانت تتوجة لزيارة والدتها وأشقائها تعود إلى شقتها وتجد اختفاء بعض المنقولات الزوجية، وعندما واجهت زوجها برر أفعاله بأنه يمر بضائقة مالية ومديون بسبب تجهيز الشقة ويرفض اللجوء لوالده.

وأوضحت قائلة: «تحملته ولم أفصح لأحد عن ماحدث، وفى إحدى الأيام أصيبت والدتى بحالة إعياء وتوجهت إليها ومكثت لديها لمدة يومين، ثم رجعت إلى مسكن الزوجية لأجده خالى من المنقولات الزوجية ،فطلبت زوجى على هاتفه المحمول لم يرد، فلم أتمالك أعصابى وذهبت إلى والده والذى صدمني عندما أبلغني بأنه متعود على كده وباع المنقولات الزوجية لتعاطى المخدرات».

كما أحتوى ملف القضية الرابعة على تفاصيل حيث أقامت ربة منزل أمام محكمة الأسرة دعوى ضد طليقها،تطالبه بمبلغ قدره 12 ألف جنيه قيمة مصاريف طفليهما الدراسية.

وبعد نظر الدعوى في عده جلسات قضت المحكمة بالزامه بدفع المصاريف، إلا أنه تقاعس حتى تراكم المبلغ عليه، وظل يتهرب من الدفع، لكنه لم يتمكن من التهرب من رؤية طفليه، وشعر بالخزى من أفعاله، إضافة إلى عدم قدرته على سداد المبلغ.

ورغم الطلاق إلا أن طليقته كانت متعاونة معه هي وأسرتها وعرضوا عليه عمل عقد بينهما على دفع مصاريف المدرسة بالمقاسمة فيما بينهما مع التزام الطرفين بدفع الزيادات السنوية المقررة من الوزارة، وافق على العرض وتم إبرام العقد بينهما .

توجها الطرفين إلى محكمة الاسرة وقدمت المدعية العقد إلى المحكمة من أجل توثيقه.

البداية كانت تزوجت فتاة شابة لم تتجاوز الثلاثون من عمرها من مهندس يعمل في إحدى الشركات وانجبت منه طفلين «6سنوات» و«8 سنوات»، ومنذ البداية حياتهما الزوجية غير مستقرة، إلا أنهم حاولا التفاهم مع بعضهما من أجل أطفالهما دون جدوى، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق .

تقاعس الأب على تلبية متطلبات طفليه، مما جعل والداتهما تقيم ضده عدة دعاوى ومن بينها نفقة صغار وولاية تعليمية ومصاريف مدرسية وفرش وغطاء، لكنها وجدت بان ظروف طليقها المادية سيئة ولم يسطع الانفاق على طفليه، وتعاونت معه ولم تقيم دعاوى الدفع أو الحبس ضده، حفاظا على شكله أمام طفليه .

المشاكل الزوجية لها أشكال متعددة، وهناك مشاكل بسيطة تنتهى بـ«خراب البيوت» بسبب تعنت الطرفين في الرأى، وعدم قبول رأى الآخر، والواقعة التي سطرتها محكمة الأسرة في رول المحكمة كانت أكبر دليل على ذلك، وكان استئنافا على حكم نفقة صغيرة.

وتبين أن سبب طلاق الزوجين هو الاختلاف في الرأي على اسم المولود انتهت بالطلاق وجعلتهما يقفان أمام بعضهما في المحاكم منذ 9 سنوات.

البداية تزوج موظف من فتاة شابة لم تتجاوز الثامنة والعشرين من عمرها «زواج صالونات»، واكتشفا الاثنان بعد الزواج اختلافا كبيرا في الرأى، وتركت الزوجة مسكن الزوجية بعد 3 أشهر من الزواج لعدم تحملها المعيشة مع زوجها الذي وصفته بأنه شخص سليط وآراءه كلها خاطئة، تدخل الأقارب من الطرفين وتم الصلح بينهما بعد أن علموا أنها حامل في شهرها الأول.

عادت الزوجة إلى مسكن الزوجية وتابعت الحمل مع طبيب أمراض نساء وتوليد، وعلمت خلال المتابعة نوع الجنين بأنه «بنت»، ووقعت مشادة كلامية بينها وبين زوجها على تسمية الجنين، فكانت الأم تريد تسميتها «همس»، والأب اعترض على الاسم وقرر تسميتها «فاطمة».

5 أشهر والمشاكل لم تنته بينهما بسبب اسم المولود فتركت الزوجة مرة ثانية مسكن الزوجية وأقامت عند والدتها حتى شعرت بآلام الولادة وتوجهت إلى المستشفى بصحبه والديها وشقيقها وأنجبت طفلتها، وعلم الزوج بولادته فتوجة إلى المستشفى وطلب من المسؤولين إخطار الولادة لكى يتوجه به إلى مكتب الصحة وتسجيل ابنته بالاسم الذي يريده.

إلا إن المسؤولين في المستشفى رفضوا لعدم حضوره معها أو ما يفيد أن المولودة ابنته، فتوجة إلى قسم الشرطة وطلب تحرير محضر ضد المستشفى، لكن المشكلة تم حلها وديا وتمكن من الحصول على الإخطار وتسميتها «فاطمة».

غادرت الزوجة المستشفى بصحبه طفلتها وتدخل الأقارب وتمت إعادتها إلى مسكن الزوجية لم تستكمل شهورا وعادت إلى منزل والدها وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، وكان السبب الأساسى الاسم.

أقامت ربة منزل دعويين أمام محكمة الأسرة ضد طليقها، تطلب فيهما نفقة زوجية وصغار، وقالت إن طليقها يرفض الإنفاق عليها وعلى طفليه منذ طلاقهما.

وقالت المدعية في دعواها إنها تزوجت منذ 6 سنوات، وأنجبت طفلين «5 سنوات» و«3 سنوات» وإنها فوجئت به يطلقها غيابيا تاركا مسكن الزوجية دون الإنفاق عليها وعلى ولديهما، وأنها تحتاج إلى أموال للإنفاق.

وأشارت إلى أن زوجها طلقها دون الرجوع إليها، وأنها لم تتركه إلا بعد حصولها على كل حقوقها الشرعية وحقوق أطفالها.

ونظرت المحكمة القضية وحضر المدعى عليه وغابت المدعية عن الحضور.

وقال المدعى عليه الذي يعمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة إنه لم يدفع لها ولا لأولادهما أي أموال بسبب أفعالها السيئة، وروى الموظف مأساته الزوجية بأنه تزوج «زواج صالونات» وكانت زوجته منذ زواجهما شخصية متسلطة وتسيطر عليه في كل الأمور جعلته يذهب إلى والدته في مواعيد محددة، ولو زار أحدا من أقاربه دون الحصول على إذنها كانت تعتدى عليه بالسب والقذف، فشكا لوالدتها منها دون جدوى ووجدها تقف مدافعة عن ابنتها.

وتابع: بعد إنجابها الطفل الأول زادت سيطرتها، وبدأت تتعامل باليد، ففي كل مشاجرة كانت تتعامل معه بعنف وتعتدى عليه بالضرب بيديها إلى ان تطورت وكانت تعتدى عليه بالضرب بـ«شبشب» وتجرى وراءه بـ«السكين».

وذكر أنه لم يستطع الإفلات منها وأنجب طفلا ثانيا، وأصبح طبعها وأسلوبها يزداد سوى، فكانت سليطة اللسان توجه الشتائم والسب لولديه بأسوأ الألفاظ ولم يجد منها مخرج سوى ترك مسكن الزوجية وتطليقها غيابيا.

وقدم المدعى عليه للمحكمة صورا فوتوغرافية خلال اعتدائها عليه بالضرب بـ«شبشب» ورفع «السكين» عليه، إضافة إلى مقطع فيديو.