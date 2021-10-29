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إلزام موظف بدفع 800 جنيه نفقة لطفليه

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إلزام موظف بدفع 800 جنيه نفقة لطفليه إلزام موظف بدفع 800 جنيه نفقة لطفليه

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قضت محكمة الاسرة بإلزام موظف بدفع 800 جنية نفقة لطفليه ، البداية أقامت ربة منزل دعوى ضد طليقها تطالبه بدفع نفقة شهرية لطفليه بعد انفصالهما ، وقالت المدعية في دعواها بانها تزوجت منذ 8 سنوات من موظف يعمل بإحدى الشركات الخاصة ، وفوجئت عقب الزواج تحول شخصيته الى شخص عنيف ، اعتاد الاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها ، وإنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة دون جدوى ، ورفضت اقامه دعوى خلع لعدم ضياع حقوقها .

وتابعت بإنها لم تتحمل أسلوبه المهين والاعتداء عليها بالضرب ، وتركت مسكن الزوجية واقامت عند والدتها وتدخل الأقارب وعادت مرة ثانية الا إنه عقابها واعتدى عليها بالضرب المبرح الذى نتج عنه اصاباتها بجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم ، وحررت محضر ضده وأرفق بالمحضر تقرير طبى يؤكد تعرضها للضرب .

وتابعت بانها أقامت دعوى طلاق للضرر ضده ، وقضت المحكمة بقبول الدعوى بعد أن قدمت المحضر الذى يفيد الإعتداء عليها بالضرب ،وحضور شهود الاثبات من الجيران والاقارب الذين أكدوا أمام القاضي الذى ينظر القضية الضرر الواقع عليها .وأضافت بانها منذ الطلاق يرفض الإنفاق على طفليه ، إضافة الى رفضه رؤيتهما

المصرى اليوم

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