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أعلنت دراسة حديثة عن فعالية عقار «فلوفوكسامين» المضاد للاكتئاب لعلاج مرضى فيروس كورونا المصابين بأعراض حادة قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم البقاء في المستشفى .

ووفقا لمجلة «لانسيت جلوبال هيلث، أن 741 شخصا مصابا بكورونا تلقوا فلوفوكسامين، احتاج 79 مصابا بما يعادل 10% فقط إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت أن الذين عولجوا بعقار فلوفوكسامين كانوا أقل احتمالا بنسبة 32% من أن يحتاجوا إلى أكثر من 6 أيام من العلاج في المستشفى مقارنة بنظرائهم الذين يستخدمون أدوية أخرى، وشهدوا انخفاضا إجماليا بنسبة 5% في خطر البقاء في المستشفى لفترات طويلة.

ولم تستهدف الدراسة الحد من الوفيات، إلا أنها توصلت إلى أن 12 مصابا من المشاركين في التجارب الذين تلقوا دواء وهميا قد فارقوا الحياة، في حين توفي مصاب واحد من المجموعة التي أعطيت فلوفوكسامين.

وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور إدوارد ميلز من جامعة ماكماستر في كندا وأحد العاملين على التجارب، إن هذا الدواء يمثل طوق نجاة وخاصة في البلدان الفقيرة أو التي تعاني من نقص في اللقاحات، لأنه غير مكلف ومتاح وفعال، إلا أن هذا البحث شدد على الحاجة إلى مزيد من التقييم، لأن «فلوفوكسامين» ليس مدرجا في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية المعالجة لفيروس كورونا.

ويستخدم العقار لعلاج الأمراض النفسية والعقلية مثل الاكتئاب والوسواس القهري، وقد اختير للتجارب بسبب مزاياه المضادة للالتهابات، لأن العديد من المشاكل الناتجة عن كوفيد-19 بسبب التفاعل المفرط للجهاز المناعي ضد الإصابة.

وأضاف الطبيب المختص، إذا أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام العقار فسيتم تناوله على نطاق واسع، مضيفا أن العديد من الدول الفقيرة لديها هذا العقار متاحا بسهولة. أملا في أن يؤدي ذلك إلى «إنقاذ الكثير من الأرواح».

ويشير الباحثون إلى أن العقار المسمى فلوفوكسامين، يكلف 4 دولارات لدورة علاج «كوفيد-19. وبالمقارنة، تكلف علاجات الأجسام المضادة الوريدية نحو 2000 دولار، وحبوب ميرك التجريبية المضادة للفيروسات لـ»كوفيد-19«، تبلغ كلفتها نحو 700 دولار لكل دورة.

واختبر الباحثون مضادات الاكتئاب على ما يقارب 1500 برازيلي أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا وكانوا معرضين لخطر الإصابة بمرض شديد بسبب مشاكل صحية أخرى، مثل مرض السكري، وفقا لـ «ميديكال إكسبريس».