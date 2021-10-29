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الصين تخطط لفرض حد أقصى لأسعار بيع الفحم لتخفيف أزمة الطاقة

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الصين تخطط لفرض حد أقصى لأسعار بيع الفحم لتخفيف أزمة الطاقة الصين تخطط لفرض حد أقصى لأسعار بيع الفحم لتخفيف أزمة الطاقة

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تخطط الصين لوضع حد أقصى لأسعار الفحم الحراري الذي تبيعه شركات التعدين في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة في البلاد، والتي أدت إلى قطع التيار الكهربائي بشكل دوري في مناطق عديدة من الصين.

ونقلت مصادر إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة اقتصادية في البلاد، تستهدف تحديد سعر للفحم من نوع “5500-إن.أيه.آر المنتشر في الصين بمقدار 440 يوان (69 دولار) للطن.

وتحتاج هذه الخطة التي ستستمر حتى أول مايو من العام المقبل إلى موافقة مجلس الدولة والحكومة الصينية، وقد يتم تعديلها بحسب المصادر.

كما ترغب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح في التحكم في بيع الفحم من المناجم، رغم أنها ستترك للحكومات المحلية الصينية لوضع المعايير التي ستحد من ارتفاع أسعار تداول الفحم محليا.

كما ستحصل الشركات المستوردة للفحم على دعم حكومي لتعويض خسائرها نتيجة بيع الفحم المستورد بأقل من أسعار استيراده.

المصرى اليوم

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