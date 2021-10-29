البيئة: استقبال 376 بلاغا بانتشار حرائق قش الأزر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة البيئة ٣٧٦ بلاغاً تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لحوالى ٥٢ بلاغ وعدد ٣٢٤ بلاغ عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تستخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأكدت فؤاد على متابعة الوزارة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أحداث طارئة .

وتابعت :«ترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528».