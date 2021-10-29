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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوي من قبل أولياء أمور طلاب الصف الرابع الإبتدائي من صعوبة المنهج الجديد وكم المواد الكبير على أبنائهم.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير ولا ضد مواكبة المناهج الجديدة الحديثة التي تؤهل الطالب لسوق العمل المحلي والعالمي، مستطرده: «أولياء الأمور يرون أن المناهج لا تناسب أعمار أبنائهم في هذه المرحلة العمرية وضغط وعبء عليهم، وبعضهم اقترح بأن يتم عدم وضع المواد الغير أساسية خارج المجموع».

وطالبت بأن تقوم وإدارة التربية والتعليم بنشر فيديوهات مبسطة لشرح المنهج الجديد للصف الرابع الإبتدائي للتيسير على أولياء الأمور والطلاب وحتي يستطيعوا التعامل معه، ومطالبة بسرعة تسليم الكتب للطلاب حتي يندمجوا مع المنهج.