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سؤال برلماني لوزير بسبب ارتفاع السلع

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سؤال برلماني لوزير التموين بسبب ارتفاع أسعار السلع سؤال برلماني لوزير بسبب ارتفاع السلع

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أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير والتجارة الداخلية، بشأن غياب الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بالقيام بدورها في الرقابة على السلع والمنتجات والتصدى لظاهرة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وأوضح «محسب» أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات، مما شكل عبء على كاهل المواطنين ومع غياب الرقابة وحملات التفتيش على الأسواق والتجار تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الوقت الذي لا يوجد ضوابط بشأن أسعار السلع، فمن الممكن أن تجد نفس السلعة تباع بأكثر من سعر في المنطقة الواحدة، وهذه الظاهرة أكبر دليل على غياب الرقابة من قبل الوزارة وعدم القيام بالدور المنوط بها.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور جهاز حماية المستهلك في التصدى أيضا لهذه الظاهرة، قائلا:«أين الخطوط الساخنة للرد على شكاوى المواطنين وحملات التوعية، وأين مفتشى الجهاز الذين يحملون الضبطية القضائية من ضبط الأسواق، يجب أن ينتشروا في جميع الأسواق بكافة المحافظات للتأكد من عدم استغلال بعض التجار للمواطنين والمخالفة في رفع الأسعار، والتعامل بحسم وقوة مع كل من تسول له نفسه رفع الأسعار.

المصرى اليوم

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