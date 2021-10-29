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تعرَّف على الدولة التي سجّلت أول إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

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تعرَّف على الدولة التي سجّلت أول إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة تعرَّف على الدولة التي سجّلت أول إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

تعرَّف على الدولة التي سجّلت أول إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

سجّلت مملكة تونجا التي تقع جنوب المحيط الهادئ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس وزراء تونجا "بوهيفا تويونيتوا"؛ في مؤتمر صحفي، اليوم، بأن حالة الإصابة المسجّلة تعود إلى راكب جاء في رحلة عودة من مدينة كرايستشيرش؛ الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، وتمّ عزل المصاب وجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، ووضعهم في الحجر الصحي منذ وصولهم يوم الأربعاء.

وأغلقت تونجا حدودها مع بداية تفشي الوباء عالمياً، ولم تسجّل أي إصابة بكورونا في السابق.

يُذكر أن نحو 48 % من السكان المؤهلين في تونجا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما حصل 31 % على تطعيم كامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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