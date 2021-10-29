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"الهلال الأحمر" بالطائف يرفع جاهزيته استعداداً لموسم الأمطار

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"الهلال الأحمر" بالطائف يرفع جاهزيته استعداداً لموسم الأمطار "الهلال الأحمر" بالطائف يرفع جاهزيته استعداداً لموسم الأمطار
تزامناً مع التحذيرات الصادرة من "الأرصاد" حول التغيرات المناخية

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، رفع جاهزيته داخل المحافظة والمحافظات التابعة لها، تزامناً مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها محافظة الطائف.

وأوضح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي، أن إدارة الإسعاف بالطائف أعلنت للمراكز الإسعافية خطة الطوارئ التي سيتم العمل بها عند حدوث طارئ - لا قدر الله -، والرفع من جاهزيتها وإشعار جميع الموظفين بذلك، واستدعاؤهم إذا دعت الحاجة.

وأهابت بالجميع اتباع التوجيهات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجرى السيول والأودية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وتعمل الهيئة على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حالة حدوث طارئ -لا قدّر الله- عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الإسعافية 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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