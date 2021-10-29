«شوقي»: مناهج الصف الرابع الإبتدائي تشمل دروسا حول مواجهة التنمر ودمج ذوي الهمم ومعرض تراثنا

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي تضم دروسا لمواجهة ظاهرة التنمر المدرسي وكيفية التصدي لها، وكذلك دروسا مبسطة في العلوم وليس ما تم نشره من كتب خارجية تحتوي معلومات معقدة، فصلا عن ضم المناهج لدروس تعرض معرض تراثنا للمشغولات والأعمال اليدوية المصرية ودمج ذوي الهمم.

وأكد «شوقي»، أن قرار دمج امتحاني أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي جاء لمصلحة الطلاب وأنها امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد ولا داعي لأى توتر منها، لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات، وليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائيةــ هذا العام فقطــ ويكون في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021.

وأضاف: يعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية.

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

من جانبها أوضحت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ أن قرار دمج الامتحانات جاء مراعاة لظروف تأخر تسليم كتابي العلوم والرياضيات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وحتي يتمكن الطلاب من الاستفادة من الشرح بعد استلام الكتب نظرا لأن تأخر الكتب ليس للطلاب يد به.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد القادم.

وأكدت «شلبي»، أن جميع كتب الصف الرابع الابتدائي وصلت المدارس، ماعدا كتابي العلوم والرياضيات تأخر تسليمهما.

وأوضحت أنه تم تسليم 84% من كتب الرياضيات باللغة العربية، كما تم الانتهاء من تسليم جميع كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتم تسليم 49% من كتب العلوم.

وأشارت شلبي أن تأخر تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي يرجع إلى الأعداد الكبيرة للطلاب بهذا الصف والتي تبلغ ٢مليون و٦٠٠ ألف طالب وهو مايعني طباعة أعداد ونسخ مهولة لكافة المواد موضحة أن كتب الرياضيات والعلوم عبارة عن كتابين في واحد (أنشطة ودروس).