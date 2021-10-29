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الكرملين: بوتين سيشارك في قمة G20 عبر الفيديو وسيناقش قضايا الاقتصاد العالمي وكورونا

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الكرملين: بوتين سيشارك في قمة G20 عبر الفيديو وسيناقش قضايا الاقتصاد العالمي وكورونا الكرملين: بوتين سيشارك في قمة G20 عبر الفيديو وسيناقش قضايا الاقتصاد العالمي وكورونا

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أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) يومي السبت والأحد القادمين عبر الفيديو كونفرنس.

وأضاف البيان أن بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد برئاسة إيطاليا في روما في 30 و31 أكتوبر الجاري، وسيتم تبادل الآراء في مسائل استئناف الاقتصاد العالمي وضمان التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية الثابتة.

وتابع: سيكون هناك اهتمام خاص لمسائل التغلب على تداعيات جائحة وتعزيز أنظمة الصحة وإجراء التحصين الشامل، كما سيتم بحث موضوع تغير المناخ وحماية البيئة والانتقال إلى منخفض الكربون، وفقا لـ «نوفوستي».

المصرى اليوم

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