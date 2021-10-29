«التعليم» تعلن انتهاء تسليم كتب العلوم والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي الأحد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء تسليم الكتب المتأخرة لطلاب الصف الرابع الابتدائي الأحد ٣١ أكتوبر الجاري، حيث يتم تسليم باقي كتب العلوم والرياضيات للمدارس ومنها للطلاب.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار دمج امتحاني أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي جاء لمصلحة الطلاب وأنها امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد ولا داعي لأى توتر منها، لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات، وليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائيةــ هذا العام فقطــ ويكون في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021.

وأضاف: يعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية.

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.