بدء التصويت بانتخابات نادي سموحة بـ100 مقر اقتراع (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات نادى سموحة بالإسكندرية، التوافد على مقار الاقتراع اليوم الجمعة، لاختيار المجلس الجديد في دورته المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بالنادي، لـ«المصرى اليوم»، أن عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بلغ 102 ألف عضو، فيما بلغ عدد مقرات الاقتراع 100 لجنة قضائية، وشهدت لجان التصويت اقبال كبير من قبل الناخبين في الساعات الأولى من الصباح.

يأتى ذلك فيما أصدرت لجنة التسوية الرياضية قرارًا فجر اليوم الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، قبل يومين بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021.

ويبلغ عدد المرشحين على مقعد الرئيس والنائب والاعضاء 64 مرشحاً، وانحصرت المنافسة على الرئاسة بين 5 مرشحين و48 مرشحا للعضوية فوق السن و7 مرشحين فوق السن وعلى منصب نائب الرئيس 5 مرشحين.

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس النادي 5 مرشحين، فيما يترشح على مقعد نائب الرئيس 5 أيضاً، وجاء عدد المرشحين على مقعد العضوية فوق السن 48 مرشحاً، كما يخوض السباق على مقعد العضوية تحت السن 7 مرشحين.

وبدأ الناخبون التوقيع في الكشوف الانتخابية من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، حيث يبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل.

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)

بدء التصويت بانتخابات نادى سموحه بـ100 مقر اقتراع .. و102 ألف عضواً يختارون مجلسهم الجديد (صور)