خبيرة أرمينية فى الشرق الأوسط: زيارة الرئيس الأرميني للسعودية نقطة تحول

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قالت الخبيرة في الشؤون العربية والاسلامية بمعهد الدراسات الشرقية في أرمينيا الدكتورة أراكس باشايان، إن زيارة الرئيس الأرميني أرمين سركسيان إلى السعودية، مفيدة للغاية بالنسبة لبلادها، وبناء عليه ستعمل العاصمة يريفان الرسمية على توسيع الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط وتحييد الخطوات التي اتخذتها تركيا وأذربيجان لعزل أرمينيا.

وأضافت أن السعودية هي واحدة من الدول الرئيسية في العالم العربي والإسلامي، والشرق الأوسط، لذا تعتبر زيارة الرئيس الأرميني سركسيان، «نقطة تحول»، تسهم في إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، خاصة بعد لقاء سركسيان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت باشايان، هناك دول أخرى في العالم العربي يمكن لأرمينيا أن تطور علاقاتها معها جيوسياسيًا وجيو اقتصاديًا، على الرغم من حقيقة أن أذربيجان تقوم بدعاية مناهضة للأرمن في العالم الإسلامي منذ عقود، لذلك لا بد من تحييد الأثر السلبي باستخدام دعم الدول الشريكة.

وشددت باشايان على حقيقة أنه خلال الحرب التي استمرت 44 يومًا في ناجورنو كاراباخ، ظهرت بالفعل بعض المشاعر المعادية للأرمن في الشبكات الاجتماعية في العالم الإسلامي، لذلك أرادت أرمينيا العمل بنشاط وتمثيل مصالحها في المنطقة بشكل صحيح، فعليها أن تتابع سياسة استباقية تستخدم أي فرصة لتوفير ظروف مواتية لها وخاصة أن أرمينيا تواجه مشاكل خطيرة حقًا، لذلك فهي تحتاج إلى اتخاذ قرارات ومناهج متطورة وهادفة.