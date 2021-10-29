«البلوغ من الألف إلى الياء.. للسيدات فقط».. ندوة في مكتبة المستقبل غدا السبت

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أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة بعنوان «البلوغ من الألف إلى الياء.. للسيدات فقط»، والتى تهدف إلى التعريف الطبى للبلوغ، وهى الفترة الذي يبدأ فيها جسم الطفل بالتغير والنمو فينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى حدوث تغيرات جسدية مهمّة، تترافق هذه المرحلة أيضاً مع نمو عاطفي كبير يحمل معه تقلبات مزاجية وبالتالي قد تكون مرحلة عصيبة على جميع أفراد العائلة.

الندوة تنفذها مكتبة المستقبل احدى القلاع الثقافية التابعة للجمعية وذلك في الساعة الرابعة من عصر غدا السبت وتحاضر فيها الدكتورة سلوى الشاعر، استشارى امراض النساء والتوليد والعقم .

من جانبه قال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل ان محاور الندوة تتمثل في ما هي فترة وعلامات البلوغ، هرمونات البلوغ، كيفية مرور مرحلة البلوغ بلا مشاكل، العادات الصحية وما لا ينبغي عمله في هذه المرحلة، الصحة النفسية في مرحلة البلوغ

من جانبها قالت الدكتورة سلوى الشاعر ان متوسط عمر البلوغ هو أحد عشر عاماً لدى الإناث واثني عشر عاماً لدى الذكور وتُعتبر كل الأعمار التي تتراوح بين ثماني وأربع عشرة سنة ضمن المعدل الطبيعي. ويتراجع سنّ البلوغ في الكثير من البلدان على الأرجح بسبب تحسين التغذية وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تأثير مسببات اضطراب غدد الصم .